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Yaramazlara biraz batar!

Daron Acemoğlu: İnşaat teknolojik gelişme değil, yolsuzluk getiriyor

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nden (MIT) Prof. Dr. Daron Acemoğlu, “İnşaat teknolojik gelişme değil, yolsuzluk getiriyor” dedi.

Görsel: Youtube

CHP İkinci Yüzyıla Çağrı buluşmasına konuşan Acemoğlu’nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:


* Sizlerle beraber bu konferansa katılabildiğim için çok memnunum. Sağlık bir Türkiye ekonomisi kurmak konusunda konuşmak istiyorum.

* Türkiye’nin büyüme dinamikleri az çok biliniyor. 80’lerin sonunda ve 90’larda potansiyelinin çok altında büyüdükten sonra; Türkiye, 2001-2006 yılları arasında, gayri safi hasıla büyüme oranını yüzde 6’lara kadar çıkardı. Sonra daha istikrarsız ve orta oranlı bir büyüme görüyoruz. 

* Büyüme oranından önemli olan şey büyümenin kalitesi. Türkiye’de ana problem verimlilik. Büyümenin verimliliği artırmaması.

* İnşaat teknolojik gelişme değil, yolsuzluk getiriyor.

* Kaynaklar yandaş şirketlere gidiyor, yeni yatırıma gitmiyor. Net rezervler korkunç negatif hale gelmiş durumda. Kullanacağımız rezerv kalmadı. Tablo çok karamsar ama iyimser bakacak şeyler de var.

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