İmamoğlu’ndan Erdoğan’a ‘taksi’ yanıtı: UKOME’nin İBB kurumu olduğunu biliyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1803 minibüs ve 322 taksi dolmuşun, taksiye dönüştürülmesinin UKOME’de (Ulaşım Koordinasyon Merkezi) kabul edilmesini yönetiminin başarısına bağlayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yanıt verdi: “UKOME’nin İBB kurumu olduğunu en iyi kendisi biliyor.”

İBB önündeki taksici eylemine de değinen İmamoğlu, “Sadece İstanbul’daki taksi plakalarının çıkarını düşündükleri için bugün de hala bir direnç ortaya koymaktadırlar” dedi.

İmamoğlu, taksicilerin eylemini değerlendirdi. (İBB)

İmamoğlu, TÜYAP 39’uncu Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İstanbul genelinde çalışan ihtiyaç fazlası 1803 minibüs ve 322 taksi dolmuşun, taksiye dönüştürülmesi teklifinin kabul edilmesinin ardından “Eğer UKOME olmayıp da İBB olmuş olsaydı, bu durum çok tehlikeli çok daha tehlikeli olabilirdi” diyen Erdoğan’a yanıt veren İmamoğlu, UKOME’nin İBB kurumu olduğunu ve Erdoğan’ın İBB başkanlığı yaptığı için bunu zaten bildiğini hatırlattı:

“UKOME’nin İBB kurumu olduğunu en iyi kendisi biliyor. Sadece kuralsız bir atamayla UKOME’deki çoğunluk sayısını sırf elde etmek adına anlamsız bakanlıklardan temsilci yollayarak bir genelgeyle yapısını değiştirmeye gayret ettiler. ‘UKOME olmasaydı, İBB olsaydı’ gibi bir lafı İBB’ye başkanlık yapmış bir şahsiyet olarak cumhurbaşkanının dile getirmesine tarif bulamıyorum.”

Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu’ya tepki gösteren ve dün akşam İBB binası önündeki taksicilerin eylemine değinen İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

*Vatandaşımızı arkamıza alarak, bu işi engelleyenleri, o masalarda oturarak sadece el kaldırıp indirdiklerini gördükleri için, iktidarın temsilcileri korktukları için bizim bu ısrarımız karşısında boyun eğmiş, doğru olanı yapmışlardır. Taksilerin piyasaya çıkması için son UKOME’de (toplantısında) oy kullanmışlardır.

*Bu teklifi oraya getiren İBB zaten. Sonuçta İstanbullu kazanmıştır. Ama bu yetmez daha fazla ihtiyacımız var. İstanbul’daki taksici odaları başkanı (Eyüp Aksu) taksi esnafının çıkarını ve iyiliğini değil, sadece İstanbul’daki taksi plakalarının çıkarını düşündüğü için bugün de hala bir direnç ortaya koyuyor.

*Daha önce bu iş engellendiği için sayın cumhurbaşkanı ve bakanlara övgüler sıralayan taksi odası başkanı, bu kez taksi sayısı arttığı için bize karşı gösteri yaptırmıştır. Marifet kimde onu halk da taksici de biliyor.