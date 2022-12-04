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Yaramazlara biraz batar!

Taksicilerden İBB önünde eylem: Sesimiz duyulmazsa kontak kapatırız

İstanbul’da bir grup taksici, kendilerine kesilen cezaların ‘haksız’ olduğunu ve taksimetre tarifesinin düşük olduğunu iddia ederek İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) önünde protesto düzenledi.

Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu’ya da tepki gösteren taksiciler, seslerinin duyulmaması durumunda kontak kapacaklarını ileri sürdü.


İstanbul'da bazı taksiciler protesto düzenledi (AA)
İstanbul’da bazı taksiciler protesto düzenledi (AA)

Şişli’de bir araya gelen taksi şoförleri buradan İBB’nin Saraçhane’deki binasına korna çalarak gitti.

Burada taksi şoförleri adına konuşan Ufuk Çarpar, taksi ücretlerinin düşük olduğunu savundu.

Çapar, “Taksi, halk otobüsünden, minibüsten daha ucuz taşıyor. Ucuz taşıdığı için yolcuyla taksici karşı karşıya geliyor. Yolcularımıza da taksiciye de yazık günah. Havalimanından yolcu almak yasak. Arabaları kalmadığı zaman 40 liraya bize yolcu satıyorlar” dedi.

Esnaf örgütünün taksicilerin sesini duyurmadığını söyleyen Çapar, “Başkanımız var, başkanımızı hiçbir yerde göremiyoruz, bizle alakası yok. Ya biz sahipsiz miyiz? Bizim hepimizin burada bir emeği var. Biz burada çalışıyoruz. Biz eşkıya değiliz” dedi.

‘Kontak kapatacağız’

Çapar, seslerinin duyulmaması halinde kontak kapatacaklarını söyledi. Taksi şoförleri açıklamalarının ardından bölgeden ayrıldı.

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