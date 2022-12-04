Bahar Hezer, 25 Kasım’da kadına yönelik şiddetle mücadele için bu videoyu çekmiş

Medipol Çamlıca Üniversite Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Gökmen Alpaslan Taşkın, “Yüksek dozda vitamin, kalp, böbrek, mide gibi yumuşak dokularda kireçlenmeden böbrek taşlarına, karaciğer ve dalağın büyümesinden cildin kuruyup çatlamasına kadar pek çok önemli hastalığa neden olabiliyor” dedi.