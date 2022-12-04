Bahar Hezer, 25 Kasım’da kadına yönelik şiddetle mücadele için bu videoyu çekmiş

Şanlıurfa’da erkek kardeşi tarafından katledilen inşaat mühendisi Bahar Hezer ‘in, 25 Kasım’da kadına yönelik şiddet için video çektiği ortaya çıktı.
Şanlıurfa’da dün, inşaat mühendisi Bahar Hezer, yolda yürüdüğü sırada erkek kardeşi Yekta Hezer tarafından ateşli silahla öldürüldü. Bahar Hezer hastaneye kaldırıldı, ancak kurtarılamadı.
Ablasını öldüren Yekta Hezer ise Yenişehir Mahallesi’nde yakalanarak gözaltına alındı. Yenişehir Mahallesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kente yaptığı ziyaret nedeniyle geniş güvenlik önlemleri alınmıştı.
Ve bugün, Bahar Hezer’in, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü için çektiği video gündem oldu. HDP Şanlıurfa Milletvekili Nuran İmir ve CHP Şanlıurfa İl Kadın Kolları Başkanı Emine Gizem Çetiner, bugün bu videoyu paylaşarak cinayeti protesto ettiler. Çetiner, videoyu paylaşırken İstanbul Sözleşmesi’ne dikkat çekti.
İnşaat mühendisi Bahar Hezer İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Şanlıurfa İl Temsilciliği Yönetim Kurulu üyesiydi. İMO temsilciliğinden de “Üzgünüz, öfkeliyiz, yastayız” başlıklı açıklama yapıldı.