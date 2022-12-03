Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu baş başa yemek yedi

ALTAN SANCAR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin vizyon belgesinin tanıtım konuşmasında kullandığı “Bay Kemal çıktığı yoldan asla geri adım atmaz” sözleri dikkat çekti.

Diken’in edindiği bilgilere göre Kılıçdaroğlu, bu sözlerin konuşma metnine özellikle eklenmesini istedi.

Kılıçdaroğlu, etkinlik sonrası İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’yla baş başa yemek yedi.

Fotoğraf: AA

CHP’nin ‘İkinci Yüzyıla Çağrı’ başlıklı vizyon belgesi İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde düzenlenen etkinlikle kamuoyuna açıkladı. Bir yandan akademisyen ve uzmanların açıklamlarının halka nasıl ulaşacağı konuşulurken Kılıçdaroğlu’nun mesajları da dikkat çekti.

Teorik açıklamalar, Kılıçdaroğlu’nun da açıkladığı gibi halkın hayatında nelerin değişeceğinin anlatılacağı buluşmalar, broşürler ve etkinliklerle pekiştirilecek.

‘Adaylık hedefi için de bir mesaj’

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasında “Bay Kemal çıktığı yoldan asla geri adım atmaz” sözleri dikkat çekti.

Diken’in edindiği bilgilere göre CHP lideri, 23 Ekim’de de benzer biçimde kullandığı sözleri konuşma metnine danışmanlarına ısrarla ekletti.

Kılıçdaroğlu’nun konuşmanın hazırlandığı sırada ‘kararlı ve inançlı olduğunu vurgulamak istediği’ ve bu sözlerin ‘adaylık hedefi için de bir mesaj olduğu’ belirtildi.

CHP içindeki genel eğilimse açıklanan belgenin ‘partiden ziyade olası adayın yol haritası olduğu’ yönünde. Kılıçdaroğlu’nun yakın çalışma arkadaşları, ekibin partinin gelecek vizyonunu belirlediğini, ancak tüm bunların hayata geçirilmesi için seçimlerde ‘bu politikalara inanan bir ismin’ aday olması gerektiğini savundu. Aynı kaynaklar, bu adayın kim olması gerektiği yönündeki soruya ise “Masa elbette bunu da değerlendirecektir” demekle yetindi.

‘İmamoğlu’nun elini sıkmaması bilinçli değildi’

CHP liderinin konuşmasının ardından sahneden inerken İmamoğlu’nun elini sıkmadığına dair görüntü de kamuoyuna yansımıştı. CHP’liler Kılıçdaroğlu’nun ‘bunu bilinçli bir tavır olarak yapmadığını, konuşmanın verdiği coşkuyla farkına varmadığını’ söyledi.

CHP’li bir kurmay, şunları dedi: “Genel başkanımız ile Ekrem bey etkinliğin ardından yemekte bir araya geldi. Birbirinin elini sıkmayan iki insan bunu yapar mı? Etkinlikte verilen mesajların önemini boşa çıkarmaktan başka bir hedefi yok bu iddianın.”

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’nun yediği yemekte İstanbul özelinde son gelişmelerle birlikte gündemde ‘tartışmalı’ olarak yer alan konuları da ele değerlendirdiği öğrenildi.