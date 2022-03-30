Akşam Postası / 30 Mart 2022

Londra’daki plastik atığın Türkiye’ye yolculuğu…

Britanya’nın başkenti Londra’da çöpe atılan bir plastik atık, GPS’yle (uydu tabanlı radyonavigasyon sistemi) izlendi. Atık Londra’dan 3 bin 200 kilometre uzaktaki Adana’ya ‘yolculuk yaptı.’

Piyasaya göre martta enflasyon yüzde 60’ı aşacak

Bloomberg HT’nin enflasyon anketinde martta ortalama enflasyon beklentileri yüzde 61,4’e çıktı.

Kenan Doğulu, yetkililere seslendi: Müzik yasağını kaldırın

Şarkıcı Kenan Doğulu yetkililere seslendi: “Müzik yasağını kaldırın, emekçiler çok zor durumda.”

MetroPOLL’den Ukrayna-Rusya anketi: Yüzde 48, ‘ABD-NATO sorumlu’ dedi

MetroPOLL Araştırma’nın anketine katılanların yüzde 48’i, Ukrayna’da yaşanan durumdan ABD-NATO’nun sorumlu olduğunu düşünüyor.

Tarihin en büyüğü: 625 milyon dolarlık kripto para çalındı

Blockchain (Blokzincir) platformu Ronin Network, bilgisayar korsanlarının sistemlerinden yaklaşık 625 milyon dolar değerinde kripto para çaldığını duyurdu. Bu, tarihin en büyük kripto soygunu olabilir.

Akşener’den Erdoğan’a yeni benzetme: Herşeyoloji profesörü!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı ‘manda yoğurtlu gece tarifi’ üzerinden hedef aldı.

Demirtaş ve Mızraklı artık aynı hücrede

HDP’nin eski eş başkanı Selahattin Demirtaş, yerine kayyım atandıktan sonra tutuklanan eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi başkanı Selçuk Mızraklı’yla çektirdiği fotoğrafı paylaştı.

Uykusuz’dan ‘beşli çete’ kapağı: Acaba yeni cezaevi gerekirse ihaleyi hangimiz alacağız?

Haftalık mizah ve karikatür dergisi Uykusuz, şirketler aleyhine haber yaparak, ‘şöhrete zarar veren‘ gazetecilere hapis cezası öngören kanun teklifini ‘ince gördü.’

AKP’li Akbaşoğlu: 3600 ek göstergeye ilişkin düzenleme sonrasında EYT ele alınacak

AKP Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, “Bu yılın ilk yarısına kadar 3600 ek göstergeyle ilgili kanuni düzenleme çıkacak. Daha sonra EYT’li kardeşlerimizin durumu ele alınacak” dedi.

Babacan’dan Erdoğan ve Bahçeli’ye: Birbirinizin yüzüne nasıl bakıyorsunuz?

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yüklendi.

Rus petrolünde rota değişiyor

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası ihraç edilen petrolün rotasındaki değişim dikkat çekici. Avrupa’ya sattığı petrol belirgin şekilde azalırken, Asyalı alıcılar öne çıkmaya başladı.