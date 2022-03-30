Londra’daki plastik atığın Türkiye’ye yolculuğu…

Britanya’nın başkenti Londra’da çöpe atılan bir plastik atık, GPS’yle (uydu tabanlı radyonavigasyon sistemi) izlendi. Atık Londra’dan 3 bin 200 kilometre uzaktaki Adana’ya ‘yolculuk yaptı.’

Daha önce Adana’da bulunan Britanya’dan gelen plastik atık. (Fotoğraf: Greenpeace)

ABD merkezli Bloomberg ajansının muhabiri Kit Chellel, Britanya’daki süpermarket zinciri Tesco’dan atılan plastik atıkların Türkiye’ye yolculuğunu haberleştirdi.

GPS’yle izlenen atık, iki ay içinde Londra’dan 3 bin 200 kilometre uzaklıktaki Adana’da bir sanayi bölgesinde ortaya çıktı.

Londra’dan sonra Hollanda, Almanya ve Polonya’yı gezerek Türkiye’ye ulaşan plastik, Adana’daki Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nin kuzeydoğu noktasındaki açıkta bir depolama alanına geldi.

Dr. MeMo isimli Twitter kullanıcısı haberin videosunu Türkçe altyazıyla paylaştı.

Bloomberg’in LONDRA'dan ADANA'ya GPS cihazı ile takip ettiği TESCO süpermarketlere ait çöplerin kısa hikayesi bu videoda.



İzlemeniz için Türkçe altyazılı. Geri dönüşüm ve hammadde yalanını @KitChellel net bir şekilde belgelemiş.#çöpithalatıyasaklansınpic.twitter.com/Tcun9C4kSu — Dr. MeMo 🌎 (@sevirem) March 30, 2022

Greenpeace Akdeniz’in Eurostat verilerinden derlediği bilgilere göre Türkiye’ye 2004 yılından bugüne Avrupa Birliği ülkelerinden ithal edilen plastik atıklar 173 kat arttı. Interpol (Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı) bu atıkların yasadışı biçimde yakılarak çevreye olan zararın artırıldığını vurgulamıştı.

Konunun Türkiye’de gündeme oturmasıyla Ticaret Bakanlığı plastik hurda ithalatını geçen yıl 18 Mayıs’ta yasaklamıştı. Etilen polimerden plastik hurdalar ‘ithalatı yasak atıklar’ bölümüne eklenmişti. Ancak yasak iki ay sonra, temmuz başında kaldırılmıştı. Bakanlığın plastik hurda ithalatına getirdiği yasağın ‘sıkı denetimler’le kaldırılması kararlaştırılmıştı.

Greenpeace araştırmasına göre Britanya’dan Türkiye’ye gönderilen plastik atıklarda yüksek oranda zehirli kimyasal bulunuyor. Bunlar toprağı ciddi ölçüde zehirliyor.