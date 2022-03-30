Ekonomiye güven, 10 ayın en düşük seviyesinde

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, şubatta 98,2 değerinde olan ekonomik güven endeksi martta yüzde 2,5 azalarak 95,7 oldu.

Endekste son 10 ayın en düşük seviyesi görüldü.

Grafik: TÜİK

Ekonomik güven endeksinin 100’den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100’den küçük olmasıysa genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.

Marttaki düşüş, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

Tüketici güveni de ‘kötümser’

Tüketici güven endeksi, martta bir önceki aya göre yüzde 1,9’luk artışla 72,5 seviyesine çıkmıştı. Ancak endeksteki genel görünüm hala kötümser.