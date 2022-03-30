Tazminatsız işten çıkarılan Nişantaşı Üniversitesi öğretim üyelerinden protesto

Nişantaşı Üniversitesi, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve ücret artışı talep eden 30’a yakın araştırma görevlisi ile onlara destek veren akademisyenleri ‘Kod 22’yle tazminatsız olarak işten çıkardı.

İşten çıkarmalara tepki gösteren akademisyenler, okul önünde toplanarak Yükseköğretim Kurulu’nu (YÖK) yasaları uygulatmaya çağırdı.

Görsel: ANKA

Yaklaşık 30 araştırma görevlisinin işten çıkarılma sebebi, SGK’nın işten çıkarma nedenleri arasında yer alan ‘Kod 22’ diye adlandırılan ‘diğer nedenler.’

‘Kod 22’yle işten çıkarılanlar, kıdem, ihbar tazminatı, fazla mesai ve işsizlik ödeneği alamıyor.

ANKA’nın haberine göre Vakıf Üniversitesi Dayanışma Meclisi, Eğitim Sen İstanbul 6 No’lu Üniversiteler Şubesi ve Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği (ÜNİVDER) yöneticileri, işten çıkarılan araştırma görevlileriyle birlikte üniversite önünde, ‘Akademisyen kıyımına son. Eğitim bu değil’ pankartı açarak basın açıklaması okudu.

Basın açıklamasında özetle şunlar dendi:

“Daha önce mobbing ve ağır çalışma koşulları ile gündeme gelen Nişantaşı Üniversitesi, yeni bir rezilliğe daha imza attı. 20’ye yakın öğretim elemanı arkadaşımızı, tek tek görüşmeye çağırarak kendine ‘arabulucu’ diyen bir kişinin ikna çalışmaları ile istifaya zorladılar. Arabulucunun teklifini kabul etmeyenler ise kod 22 ile tazminatsız bir şekilde işten çıkarma tehdidine maruz kaldı.

Durumu protesto eden öğretim elemanlarına hakaret eden Rektör Yardımcısı Mehmet Ünal ise yapılan hukuksuzluğa bir yenisini daha eklemiş oldu. Aynı zamanda meslektaşlarına destek veren öğretim üyeleri de bugün tehdit edilerek hukuksuz bir şekilde işlerine son verildi ve görev yaptığı birimlerden güvenlik marifetiyle uzaklaştırıldılar.”

‘İlk değil’

Bu, Nişantaşı Üniversitesi’nin yaptığı ilk hukuksuzluk değildir. Daha önce de topluca tüm araştırma görevlilerini işten çıkaran, onlara ‘Tuvalete sırayla gidin’ diyerek masalarının boş olduğu anı kollayıp boş masa fotoğraflarını kullanarak mobbing yapan üniversite, adeta bir eğitim değil zulüm yuvasına dönüşmüştür.”

Üniversiteler ve YÖK’e çağrı

ÜNİVDER Başkanı Prof. Dr. Zeynep Solakoğlu da tüm vakıf üniversitelerinin yönetimleri ile Yükseköğretim Kurulu’na seslendi: “ÜNİVDER olarak, tüm vakıf üniversite yönetimlerini yasaya uymaya ve YÖK’ü yasayı uygulamak için gerekenleri yapmaya çağırıyoruz. Üniversitenin tüm bileşenlerini, öğrencilerimizi ve öğrenci ailelerini, öğretim kalitesini kökten bozan bu uygulamalar için aktif tavır almaya çağırıyoruz. Yasal hakları için mücadele eden tüm akademi mensuplarıyla birlikteyiz, buradayız, birlikte kazanacağız.”