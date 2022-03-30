Şarkıcı Kenan Doğulu yetkililere seslendi: “Müzik yasağını kaldırın, emekçiler çok zor durumda.”

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AKP hükümeti, Covid-19’a karşı tedbir olduğunu iddia ederek gece 12’den sonra etkinlik mekanlarında müzik çalınmasını yasaklamıştı. Martın başında Covid-19 kısıtlamaları büyük ölçüde gevşetilse de müzik yasağı devam ediyor.

Eko İklim Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi, Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium’da başladı.

Programda, Kenan Doğulu ve oyuncu Beren Saat, ‘iklim elçisi’ seçildi. Ünlü çift, plaketlerini Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan aldı.

Doğulu, müzik yasağına ilişkin bürokratlara seslendi: “Konuyla hiç alakası olmasa da bu kadar devlet büyüğü ve bürokrat yakalamışken şunu söylemek istiyorum: Gece 12’deki müzik yasağının kalkmasını rica ediyorum. Bütün müzik camiası emekçileri çok zor durumdalar.”