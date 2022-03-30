DEVA Partili Gürcan’ın tutukluluğu devam

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) kurucu üyesi Metin Gürcan’ın ‘casusluk’ suçundan, müebbet ve 35 yıla kadar süreli hapisle cezalandırılması talebiyle yargılandığı davanın ilk duruşmasında tahliye çıkmadı.

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Ankara başsavcılığının 2020’de başlattığı soruşturma kapsamında 26 Kasım 2021’de gözaltına alınan Gürcan, 29 Kasım 2021’de ‘siyasal ve askeri casusluk’ suçundan tutuklanmıştı.

Gürcan hakkında hazırlanan ilk iddianame, casusluk kapsamında verildiği iddia edilen bilgilerin yetkili kurumlar tarafından gizli olup olmadıklarına ilişkin rapor ya da bilirkişi tespiti olmadığı için savcılığa iade edilmişti. Başsavcılık, Gürcan ile yabancı diplomatlar arasında geçen görüşme içeriklerinin gizli olup olmadığını Milli Savunma Bakanlığ’ından sormuş ve bakanlığın raporunun ardından yeniden düzenlenen iddianameyi mahkemeye göndermişti.

Dava kapalı görüldü

Ankara 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Gürcan ve avukatları katıldı.

Savcı, iddianame ve dava dosyasının eklerinde ‘devlet sırrı niteliğinde bilgilerin bulunduğu’ iddiasıyla duruşmanın kapalı görülmesini istedi.

Gürcan ve avukatları da iddianamede yer verilen bilgilerin açık kaynaklardan derlendiğini belirterek, yargılamanın açık olmasını talep etti.

Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti, ‘suça konu fiillerden bir bölümünün devlet sırrı kapsamında kaldığı’ gerekçesiyle duruşmanın kapalı görülmesine karar verdi.

Bunun üzerine basın mensupları ve izleyiciler mahkeme salonundan çıktı.

Tutuklamanın gerekçeleri

AA’nın aktardığına göre kimlik tespiti ve iddianamenin okunmasının ardından söz verilen Gürcan, savunmasını tamamladı.

Suçlamaları kabul etmeyen Gürcan, tutuksuz yargılanmayı istedi.

Sanık ve avukatlarının beyanlarının ardından ara kararının açıklayan mahkeme, ‘suçun mahiyeti’, ‘istenen cezaların üst sınırı’ ve ‘kaçma şüphesi’ gerekçeleriyle ‘gelinen aşamada adli kontrol şartının yetersiz kalacağı’nı öne sürerek Gürcan’ın tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.