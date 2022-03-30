Metin Gürcan’ın yargılandığı ‘casusluk’ davası kapalı görülecek

Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) kurucu üyesi Metin Gürcan’ın yargılandığı ‘casusluk’ davasının kapalı görülmesine hükmetti.

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Ankara başsavcılığının 2020’de başlattığı soruşturma kapsamında 26 Kasım 2021’de gözaltına alınan Gürcan, 29 Kasım 2021’de ‘siyasal ve askeri casusluk’ suçundan tutuklanmıştı.

Gürcan hakkında hazırlanan ilk iddianame, casusluk kapsamında verildiği iddia edilen bilgilerin yetkili kurumlar tarafından gizli olup olmadıklarına ilişkin rapor ya da bilirkişi tespiti olmadığı için savcılığa iade edilmişti. Başsavcılık, Gürcan ile yabancı diplomatlar arasında geçen görüşme içeriklerinin gizli olup olmadığını Milli Savunma Bakanlığ’ından sormuş ve bakanlığın raporunun ardından yeniden düzenlenen iddianameyi mahkemeye göndermişti.

Hangi suçlamalar yöneltilir?

Mahkemece kabul edilen iddianamede, Gürcan’ın para karşılığında ‘Türkiye’nin bazı ülkelerde konuşlu askeri birlikleri’, ‘Afrin Operasyonu öncesi yaşananlar’, ‘Türkiye’nin Libya ve Suriye’deki etkinliği’, ‘S-400’lerin konumlandırılması’ gibi bilgileri yabancı diplomatlara aktardığı öne sürülmüştü.

AA’nın haberine göre Gürcan’ın ‘devletin güvenliği, iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin ve açıklama’ suçlarından müebbet ve 35 yıla kadar süreli hapisle cezalandırılması talebiyle yargılanmasına başlandı.

Ankara 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Gürcan ve avukatı katıldı.

Mahkeme heyeti, suça konu fiillerden bir bölümünün devlet sırrı kapsamında kaldığı gerekçesiyle duruşmanın kapalı görülmesine karar verdi.

Bunun üzerine basın mensupları ve izleyiciler salondan çıktı.