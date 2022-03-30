Tarihin en büyüğü: 625 milyon dolarlık kripto para çalındı

Blockchain (Blokzincir) platformu Ronin Network, bilgisayar korsanlarının sistemlerinden yaklaşık 625 milyon dolar değerinde kripto para çaldığını duyurdu. Bu, tarihin en büyük kripto soygunu olabilir.

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Ağustosta kripto para platformu Poly Network siber saldırının hedefi olmuş ve 611 milyon dolarlık kripto para çalınmıştı.

Yeni rekor, oyun oynarken kripto para kazandıran Axie Infinity ile aynı sisteme bağlı Ronin Network’teki güvenlik ihlali sonrası geldi. Platformdan 625 milyon dolarlık Ethereum ve USDC çalındı.

Şirketten gelen açıklamada hırsızlığın 23 Mart’ta gerçekleştiği ancak yeni fark edildiği belirtildi: ”Suçluların adalete teslim edilmesi için devlet kurumlarıyla temas halindeyiz”.

Blockchain nedir?

Son dönemde adını sıkça duymaya başladığımız blockchain teknolojisi değişmezlik sunan merkeziyetsiz bir sistem olarak tarif ediliyor. Bu sistem sayesinde her türlü varlığın ve değerin takibini ve ticaretini yapmak mümkün oluyor.

Blockchain, operasyonlarını bir bilgisayar ağına yayarak, Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin merkezi bir otoriteye ihtiyaç duymadan çalışmasına izin veriyor.