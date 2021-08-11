Bilgisayar korsanlarından 600 milyon dolarlık kripto para vurgunu

Bilgisayar korsanları, 600 milyon dolarlık vurgunla tarihin en büyük kripto para hırsızlıklarından birisini gerçekleştirdi.

Blokzincir (Blockchain) sitesi Poly Network, bilgisayar korsanlarının sistemlerindeki bir güvenlik açığından yararlanarak Ether gibi binlerce dijital ‘token’i aldığını söyledi.

Twitter’da yayınlanan bir mesajda, hırsızlara ‘iletişim kurma ve çaldıklarını geri iade etme’ çağrısı yapıldı.

Important Notice:

We are sorry to announce that #PolyNetwork was attacked on @BinanceChain @ethereum and @0xPolygon Assets had been transferred to hacker's following addresses:

ETH: 0xC8a65Fadf0e0dDAf421F28FEAb69Bf6E2E589963

BSC: 0x0D6e286A7cfD25E0c01fEe9756765D8033B32C71 — Poly Network (@PolyNetwork2) August 10, 2021

Korsanların yaptıkları hırsızlık, ölçek olarak Coincheck ve Mt Gox gibi borsalarda yaşanan son büyük ihlallerle eşit düzeyde.

Poly Network mesajında şunlar kaydedildi: “Hacklediğiniz miktar, merkezi olmayan finans kurumları tarihindeki en büyük rakamlardan biri. Hangi ülke olursa olsun bunu büyük bir ekonomik suç olarak görecek ve bu sebeple kolluk kuvvetleri tarafından takip edileceksiniz. Çaldığınız para on binlerce insandan geliyor.”

Şirket güvenlik açığından yararlanan bilgisayar korsanları hakkında soruşturmanın sürdüğünü bildirirken, diğer borsaların da konuyla ilgili uyarıldığı duyuruldu.

Vurgunda yaklaşık 267 milyon dolarlık Ether, 252 milyon dolarlık Binance ve yaklaşık 85 milyon dolarlık USDC ‘token’i çalındı.

Binance CEO’su Changpeng Zhao, olayın farkında olduklarını ve ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı: ”Yardım ve sorunun çözümü için güvenlik ortaklarımızla koordine olmaya başladık. Ancak bunun herhangi bir garantisi yok.”

Ether ve Binance gibi kripto para sistemleri birbirinden bağımsız olarak geliştirildiği için birlikte çalışmakta kimi zaman zorlanabiliyorlar.

Araştırma şirketleri tarafından yayınlanan rapora göre, geleneksel finansal araçlarına sahip olmayan (DeFi) sektördeki dolandırıcılıktan kaynaklanan kayıplar yılın ilk yedi ayında 474 milyon dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Genel kripto para piyasasındaki suçtan kaynaklanan kayıplar, 2020’nin tamamı için 1,9 milyar dolar olmuştu.