Ankara il sağlık müdürü: Aşılanmanın artmasıyla gebelerde ölüm azaldı

Ankara İl Sağlık Müdürü Ahmet Zülfikar Akelma, gebelerde Covid-19 aşılama oranının yüzde 60’ı geçmesiyle ölümlerin azaldığını belirtti.

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AA’nın aktardığına göre il sağlık müdürlüğünün düzenlediği bir panelde konuşan Akelma zorlu günlerin ardından Ankara’daki Covid-19 vaka yoğunluğunun azaldığını ifade ederek her 100 bin kişide görülen vaka sayısının 1000’li rakamlardan 390’lara kadar düştüğünü söyledi.

‘Covid-19 yoğun bakımlarımızın yüzde 40’ı boş’

Vaka sayıları azalmasına karşın salgının devam ettiğini vurgulayan Akelma, “Salgın sürecinde artık aşılarımız var. Ankara genelinde hedef nüfusun yüzde 82’nin üzerinde bir aşılama oranına ulaşmış durumdayız” dedi.

Akelma, yeni varyantların öncekiler kadar ağır seyretmediğine işaret ederek şu bilgileri verdi: “Bu durum, hastanelerimizdeki yoğunluğu da rahatlattı. Covid-19 yoğun bakımlarımızın yüzde 40’ı şu an boş durumda. Covid-19 servis yataklarındaki boşluğumuz ise yüzde 60’lara yükseldi. Önümüzdeki günlerde bu durumun daha da rahatlamasını bekliyoruz.”

‘İlk üç ayda iki anne’

İl sağlık müdürü gebelerin Covid-19’da hassas grupta yer aldıklarını hatırlatarak şunları söyledi: “Gebelerin tablosu bir dönem çok canımızı yaktı. Gebe ölümlerine iki kat fazla üzülüyorsunuz çünkü bu işin içinde çoğu zaman yenidoğan da oluyor. Bu çok acı bir durum. İlk zamanlarda gebeleri aşıya ikna etmeyi başaramadık. Son dönemdeki çalışmalarımızda gördük ki gebelerde de yüzde 50’nin üzerinde bir aşılama oranına ulaştık. Hatta bu oran en son yüzde 60’ı geçmeye başladı. Bu da gebelerdeki mortaliteyi düşürdü. 2022’nin ilk üç ayında kaybettiğimiz iki tane annemiz var. Daha önceki yıllardaki sayımız çok daha fazlaydı, toplam 30’u geçti.”

Akelma, salgın sürecinde zaman zaman yenidoğanlarda da ağır vakaların yaşandığını belirterek, gebelerin aşılanmasıyla yenidoğanlardaki durumun da daha iyi seyretmeye başladığını söyledi.