AKP’li vekile göre Necmettin Erbakan Erdoğan’ı alkışlardı

AKP Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, 2011’de ölen Saadet Partisi eski genel başbakanı ve eski başbakan ‘Necmettin Erbakan’ın, hayatta olsa Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı alkışlayacağını’ savundu.

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Subaşı, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun pazar günkü, “Erbakan Hoca yaşasaydı CHP’yle hareket ederdi” şeklindeki sözlerine çok şaşırdığını ifade etti.

Erbakan’ın siyasi hedeflerinin hepsini Erdoğan’ın gerçekleştirdiğini söyleyen Subaşı, şöyle konuştu:

“Merhum Erbakan hayatta olsaydı okullara Kur’an-ı Kerim dersi koyan, peygamberimizin hayatını ders olarak okutan Recep Tayyip Erdoğan’ı alkışlardı. Temel bey herhalde unutmamıştır; merhum Erbakan’ı ilerlemiş yaşında hapse girmekten kurtaran, CHP’nin karşı çıkmasına rağmen yasal değişikliği yapan Recep Tayyip Erdoğan’dır. Merhum Erbakan’ın rüyası Ayasofya’yı ibadete açan Recep Tayyip Erdoğan’dır. Ayasofya’nın ibadete açılmasının iptali için mücadele eden CHP değil miydi?”