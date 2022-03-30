İstanbul Photo Awards’ta kazananlar açıklandı

Istanbul Photo Awards (İstanbul Fotoğraf Ödülleri) 2022’de yılın fotoğrafı ödülünü Bloomberg foto muhabiri Konstantinos Çakalidis kazandı.
Yarışmada dünyanın farklı yerlerinden gönderilen 16 binden fazla fotoğraf yarıştı.
Birincilik ödülünün sahibi Çakalidis’in fotoğrafı, ağustos ayında Yunanistan’daki büyük orman yangınları sırasında çekildi.
Fotoğraf 81 yaşındaki Kritsiopi Panayiota isimli kadının, Evia Adası’ndaki evine orman yangınları yaklaşırken verdiği tepkiyi yansıtıyor.
İkincilik ödülü Getty Images Foto Muhabiri Drew Angerer’ın oldu.
Fotoğraf, geçen yıl 6 Ocak’ta ABD’deki Kongre baskını sırasında çekildi.
Fotoğrafta, kongre oturumu sırasında kapıyı kırmaya çalışan bir adama polis memurlarının silahlarını doğrulttuğu an var.
AFP Foto Muhabiri Paul Ratje ise Teksas eyaletinin sınırında geçişleri engellenen mültecilerin yaşadığı zorlukları yansıtan fotoğrafıyla üçüncülüğü elde etti.
Çevre kategorisi
Bu yıl eklenen ‘Tekil Doğa ve Çevre‘ kategorisinde kuraklığın etkilerini gözler önüne seren fotoğrafıyla birincilik ödülünü Mehmet Aslan aldı.
Fotoğraf, Erzincan’da 14 Eylül 2021’de ineğini kurumuş bir bataklıktan kurtarmaya çalışan bir köylünün yaşadığı zorluğu yansıtıyor.
Spor kategorisi
Spor kategorisinde birincilik ödülü AFP Foto Muhabiri Andrej İsakoviç’in oldu.
Fotoğraf 12 Eylül 2021’de İtalya’daki Formula 1 yarışında Mercedes pilotu Lewis Hamilton’la (solda) Red Bull pilotu Max Verstappen’in çarpıştığı an çekildi.