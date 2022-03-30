Son 24 saat: 14 bin 993 vaka, 53 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 14 bin 993 vaka, 53 can kaybı kaydedildi.
Bir günde 277 bin 537 Covid-19 testi yapıldı.
İyileşenlerin sayısı ise 18 bin 856.
Yaramazlara biraz batar!
Isparta’daki Eğirdir Gölü’nün su seviyesinin, bölgede son dönemde etkili olan yoğun kar yağışı dolayısıyla dört ayda 56 santimetre yükseldiği tespit edildi.
Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası ihraç edilen petrolün rotasındaki değişim dikkat çekici. Avrupa’ya sattığı petrol belirgin şekilde azalırken, Asyalı alıcılar öne çıkmaya başladı.
MetroPOLL Araştırma’nın anketine katılanların yüzde 48’i, Ukrayna’da yaşanan durumdan ABD-NATO’nun sorumlu olduğunu düşünüyor.
ABD’de yapılan bir araştırma avokado yemenin kalp krizi riskini azalttığını gösterdi.
AKP Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, 2011’de ölen Saadet Partisi eski genel başbakanı ve eski başbakan ‘Necmettin Erbakan’ın, hayatta olsa Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı alkışlayacağını’ savundu.