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Yaramazlara biraz batar!

Son 24 saat: 14 bin 993 vaka, 53 can kaybı


Türkiye’de son 24 saatte 14 bin 993 vaka, 53 can kaybı kaydedildi.

Bir günde 277 bin 537 Covid-19 testi yapıldı.

İyileşenlerin sayısı ise 18 bin 856.

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası ihraç edilen petrolün rotasındaki değişim dikkat çekici. Avrupa’ya sattığı petrol belirgin şekilde azalırken, Asyalı alıcılar öne çıkmaya başladı.