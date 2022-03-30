Rus petrolünde rota değişiyor

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası ihraç edilen petrolün rotasındaki değişim dikkat çekici. Avrupa’ya sattığı petrol belirgin şekilde azalırken, Asyalı alıcılar öne çıkmaya başladı.

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Rusya, ABD ve Suudi Arabistan’ın ardından en büyük üçüncü petrol üreticisi ve dünyanın en büyük petrol ihracatçısı. Ülkenin sadece 2021 yılında petrol satışında elde ettiği gelir 110 milyar dolar. Rus petrolünün en büyük alıcısıysa Avrupa Birliği ülkeleri.

Rusya geçen ay petrol ihracatının yüzde 73’ünü Moskova’nın ‘dost olmayan ülke‘ olarak adlandırdığı yaptırım uygulayan ülkelere yaptı. Mart ayında bu rakamın yaklaşık 1,4 milyon varil daha azalacağı tahmin ediliyor.

Britanya ve ABD’nin aksine Avrupa Birliği ülkeleri henüz petrol ambargosu konusunda uzlaşamasa da petrol kargolarının yönü şimdiden değişmiş gözüküyor.

Gerçek zamanlı enerji kargo takip şirketi Vortexa’nın verilerine göre Rusya’nın Avrupa’ya ihracatı 1-22 Mart arasında günlük 280 bin varil azaldı ve 1,3 milyon varile geriledi.

Bu süreçte Asya’ya ihracatıysa günlük 220 bin varil arttı.

Rusya’nın Karadeniz ve Baltık Denizi çıkışlı kargoları içinde Asya ülkelerinin payı da yüzde 25’e çıkarak Nisan 2020’den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Asya’da Rus ham petrolünün en büyük alıcılarıysa Çin ve Hindistan.

Rusya şu an Asya’nın mevcut toplam petrol ithalatının yüzde 5’ini tedarik ediyor.