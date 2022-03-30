Demirtaş ve Mızraklı artık aynı hücrede

HDP’nin eski eş başkanı Selahattin Demirtaş, yerine kayyım atandıktan sonra tutuklanan eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi başkanı Selçuk Mızraklı’yla çektirdiği fotoğrafı paylaştı.
Kasım 2016’dan beri Edirne Cezaevi’nde tutuklu Demirtaş’ın bir dönem aynı hücrede kaldığı eski HDP Hakkari milletvekili Abdullah Zeydan 6 Ocak’ta tahliye edilmişti.
Kayseri Bünyan Cezaevi’nde 2019’dan beri tutuklu olan Mızraklı’nın Demirtaş’la aynı hücrede kalma talebi kabul edilmişti.
Demirtaş’ın Twitter hesabından yapılan paylaşıma şu not düşüldü: “Yollar dikenli, engebeli olabilir. Şimdilerde, sevgili Selçuk Mızraklı hocamla yürüyoruz. Elbet bir gün, hep birlikte o limana varacağız. Görüşmek üzere…”