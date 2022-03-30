Demirtaş ve Mızraklı artık aynı hücrede

HDP’nin eski eş başkanı Selahattin Demirtaş, yerine kayyım atandıktan sonra tutuklanan eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi başkanı Selçuk Mızraklı’yla çektirdiği fotoğrafı paylaştı.

Fotoğraf: HDP

Kasım 2016’dan beri Edirne Cezaevi’nde tutuklu Demirtaş’ın bir dönem aynı hücrede kaldığı eski HDP Hakkari milletvekili Abdullah Zeydan 6 Ocak’ta tahliye edilmişti.

Kayseri Bünyan Cezaevi’nde 2019’dan beri tutuklu olan Mızraklı’nın Demirtaş’la aynı hücrede kalma talebi kabul edilmişti.

Demirtaş’ın Twitter hesabından yapılan paylaşıma şu not düşüldü: “Yollar dikenli, engebeli olabilir. Şimdilerde, sevgili Selçuk Mızraklı hocamla yürüyoruz. Elbet bir gün, hep birlikte o limana varacağız. Görüşmek üzere…”