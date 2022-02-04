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Yaramazlara biraz batar!

Demirtaş ve Selçuk Mızraklı aynı hücrede kalacak

Edirne’de tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın yeni koğuş arkadaşı, yerine kayyım atandıktan sonra tutuklanan eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi başkanı Selçuk Mızraklı olacak.

Demirtaş’ın bir dönem cezaevinde beraber kaldığı eski HDP Hakkari milletvekili Abdullah Zeydan 6 Ocak’ta tahliye edilmişti.


Mızraklı’ysa 2019 yılından bu yana Kayseri Bünyan Cezaevi’nde tutuklu bulunuyordu. Mızraklı’nın bugün kendi talebi sonrasında Edirne Cezaevi’ne sevk edildiği bildirildi. Mızraklı, karantina süresinin ardından Demirtaş’ın kaldığı koğuşa alınacak.

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