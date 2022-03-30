Babacan’dan Erdoğan ve Bahçeli’ye: Birbirinizin yüzüne nasıl bakıyorsunuz?

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yüklendi.

Babacan, altı muhalefet partisinin toplantılarına da değinerek “Seçimi açık farkla kazanmak zorundayız” ifadelerini kullandı.

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Ankara’da partisinin il başkanları toplantısında konuşan Babacan, eğitim, dış ve ekonomi politikası bulunmayan Türkiye’nin sorunlarının giderek büyüdüğünü söyledi.

Güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmaları kapsamında CHP, Saadet Partisi, İYİ Parti, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti liderleriyle görüşmelerine ve alınan kararlara değindi.

‘Umut kaynağı oldu’

Altı partinin genel başkanı olarak 27 Mart tarihinde partisinin genel merkezinde çalışma yemeğinde bir araya geldiklerini hatırlatarak, buluşmanın umut kaynağı olduğuna dikkat çekti.

Babacan, “‘Bu iş olmaz, düzelmez, bunlar bir araya gelemez’ diyenlere inat güzel bir birlikteliği ortaya koyduk” dedi.

Ortak hareket edilecek

Görüşmenin içeriğine dair de kısa bilgiler paylaşan DEVA Partisi lideri, geçiş süreci ve seçim güvenliği konularına değindi: “Güçlendirilmiş parlamenter sistemin geçiş sürecinin yol haritasını belirlemek üzere bir komisyon oluşturduk. Önümüzdeki seçimden başlayarak yeni sistem tesis edilene kadar ülkenin nasıl yönetileceğini çalışmaya karar verdik. Seçim güvenliği konusunda da ortak hareket etme kararı aldık.”

Seçim güvenliği vurgusu

Seçim güvenliğinin öneminden bahseden, seçimleri büyük bir farkla kazanmak zorunda olduklarını savunan Babacan, sandıklara sahip çıkılmasının gerekliliğine vurgu yaptı: “Hem seçimi açık farkla kazanmak zorundayız hem de sandıklara tek tek sahip çıkmalıyız. Bu nedenle altı siyasi parti seçim güvenliğini sağlamak üzere bir komisyon oluşturduk.”

Babacan, Erdoğan ve Bahçeli’nin geçmişte birbirlerine yönelik kullandığı ifadelerden oluşan bir videoyu da izletti. Videonun ardından iki isme seslendi: “Sayın Bahçeli… Sayın Erdoğan… Asıl siz nasıl yüz yüze bakabiliyorsunuz?”