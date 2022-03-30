AKP’li Akbaşoğlu: 3600 ek göstergeye ilişkin düzenleme sonrasında EYT ele alınacak

AKP Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, “Bu yılın ilk yarısına kadar 3600 ek göstergeyle ilgili kanuni düzenleme çıkacak. Daha sonra EYT’li kardeşlerimizin durumu ele alınacak” dedi.

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Akbaşoğlu, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, Seçim Kanunu Teklifi görüşmelerinin dün Meclis Genel Kurulu’nda başladığını anımsatarak, görme engelli seçmenlere yönelik bir önergelerinin olacağını bildirdi.

Erdoğan’ın şifa karışımına herkes erişebilirmiş

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in bugünkü grup konuşmasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘şifa karışımını’ eleştiren sözlere değinerek bu tarife ‘herkesin erişebileceğini’ savundu. Akşener’in ‘buna bel bağlamasının acziyetin nişanesi olduğunu’ söyledi.

Akşener şunları söylemişti: “Bay kriz bir de utanmadan çıkıp vatandaşa sağlıklı yaşam tavsiyeleri veriyor. İnanılmaz. Geçen hafta demiştim ‘Pasta yiyin diyecekler’ diye, aha da dedi. Manda yoğurdunun kilosu 70 lira. 700 gramlık Medine hurması 205 lira, kestane balı 250 lira, yulaf ezmesinin yarım kilosu 15 lira. Neymiş şifaymış. Bu şifa bir asgari ücretlinin hanesine nasıl girecek?”

Akşener’in grup toplantısında Tevfik Fikret’in bir şiirini okuduğunu, şairin bunu İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne ve onun iktidarına yazdığını belirten Akbaşoğlu, “Bu şiir tam da size, sizin müttefiklerinize uyuyor Sayın Akşener. O gün İttihat ve Terakki zihniyeti neyse, bugünkü CHP zihniyeti de aynen odur. Siz de aynı yolun yolcususunuz” dedi.

AKP’li siyasetçi 3600 ek göstergeyle ilgili çalışmaların hangi aşamada olduğunun sorulması üzerine şunları söyledi:

“3600 ek göstergeyle ilgili polislerimiz, öğretmenlerimiz, hemşirelerimiz, imamlarımız, bu konuyla ilgili geniş spektrumlu çalışma, çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığımız tarafından yapılıyor. Paydaşlarla beraber iki toplantı gerçekleştirildi, bu çalışmalar devam ediyor. İnşallah bu, milletvekillerimiz tarafından kanun teklifine dönüştürmek suretiyle genel kurula gelecek. 3600 ek göstergeyi polislerimize mutlaka vereceğiz.

3600 ek göstergeyle beraber sözleşmeli personelimizin durumu ondan sonra ele alınacak. Çalışma takvimimizde belirttiğimiz gibi ondan sonra da EYT’li kardeşlerimizin durumu ele alınacak. Bunların hepsi 2022 yılı içerisinde kamuoyuyla paylaşılacak. Bu konuda çalışma bakanlığımız titiz bir çalışma yürütmektedir.”

‘Asgari ücretliler de ele alınacak’

Akbaşoğlu, asgari ücrete ek zam yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruya şöyle karşılık verdi:

“Asgari ücretle ilgili de inşallah değerlendirmeler yapılarak yılın ikinci yarısında, 1 Temmuz’da memur ve emeklilerimize biliyorsunuz bir maaş artışı söz konusu olacak. Hem enflasyon artı yüzde 6 ilave, bununla beraber bir refah payını da içine alacak şekilde temmuzda memur ve emeklilerimize bir maaş düzenlemesi yapılacak. Bu bağlamda asgari ücretli kardeşlerimizin durumu da ele alınarak bu değerlendirmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır.”