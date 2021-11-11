Çalışma Bakanlığı’ndan EYT açıklaması: Öncelikli gündemimizde bir çalışma yok

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, öncelikli gündemlerinde emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili çalışma bulunmadığını duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında şunlar kaydedildi: “Son günlerde kamuoyuna yansıyan haberlere ilişkin bir düzeltme ihtiyacı oluşmuştur. Bakanlığımızın önündeki çalışma takviminde 3600 ek gösterge konusunda kapsam ve maliyet çalışması ile asgari ücret tespiti bulunmakta ve bu iki konuya ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Bakanlığımızın öncelikli gündeminde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır.”