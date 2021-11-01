EYT için çalışma başlatılmış: Bekleme süresi düşebilir

Hükümetin emeklilikte yaşa takılanlara avantaj (EYT) ve sosyal desteklerin artırılması için çalışma başlattığı belirtildi.

Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre uzun süredir kamuoyundan gelen talepler dikkate alınarak, emekli maaşından, asgari ücrete ve AKP’nin bugüne kadar net şekilde karşı çıktığı emeklilikte yaşa takılanlara içeren bir paket çalışması gündeme alındı.

Çalışmanın sonucunda ortaya çıkan maliyetlere göre hangi desteklerin sağlanacağına karar verileceği belirtildi.

Buna göre EYT konusu Çalışma Bakanlığı’nca ele alınacak ve bir kereye mahsus olmak üzere, sigorta prim gün sayısını doldurup emekli olmak için gerekli yaş süresini bekleyenlere ilişkin bir düzenleme değerlendirilecek.

Bekleme süresini iki-üç yıl düşürmeyi amaçlayan plana göre, prim gün sayısını tamamlayanlar veya şu anda emekli olmak için 56 yaşını bekleyenlere iki-üç yıllık bir avantaj sağlanacak. Çalışmayla ilgili maliyet analizi yapılacak.

Son olarak, eski sosyal hizmetler bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, EYT hakkında 10 küsur analiz yapıldığını ve her türlü kombinasyonu denediklerini, fakat hiç birisinde sürdürülebilir bir maliyetin ortaya çıkmadığını söylemişti.