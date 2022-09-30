Akşam Postası / 30 Eylül 2022

Kılıçdaroğlu’ndan DNA raporunu açıklamayan Soylu’ya ‘kumpas’ çıkışı

CHP Genel Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin’deki polisevine saldırıya ilişkin DNA raporlarını açıklamayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya bir kez daha yüklendi, iktidara da “Hodri meydan” dedi: “Şehit kanı üzerinden kumpas kuran bir Saray ve onun fotoromancısı var. Kumpas kurulan ben utanıyorum, bunlar utanmıyor. Şehidi bile kendilerine rant malzemesi yapmaktan çekinmiyorlar.”

Sanayide kullanılan doğalgaza ‘örtülü zam’

BOTAŞ bugün yayımladığı ekim tarifesinde konut ve elektrik üretimi için doğalgaz fiyatını değiştirmedi, ama sanayide kullanılan gaz için yeni bir fiyatlama formülü getirdi.

MetroPOLL anketi: Erdoğan’ın ‘görev onayı’ artıyor

MetroPOLL, araştırmanın bu ayki anketine göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a görev onayı verenlerin oranı eylülde bir önceki aya göre yüzde 5,2 puan artarak yüzde 46,6’ya yükseldi. Görev onayı vermeyenlerin oranıysa yüzde 48,5’e düştü.

çArşı davası ertelendi; yedi kanaldan görüntüler istendi

Gezi eylemlerine katıldığı gerekçesiyle Beşiktaş’ın taraftar grubu Çarşı’nın önde gelen isimleri Cem Yakışkan ve Numan Bülent Ergenç dahil 35 kişi hakkında ‘darbeye teşebbüs’ suçlamasıyla yeniden görülen davada eylemlere ilişkin yedi farklı televizyon kanalından görüntüler istendi. Dava, 27 Ocak 2023’e ertelendi.

Meclis ‘sansür’le açılıyor: Seçim öncesi son hazırlıklar

Türkiye Büyük Millet Meclisi üç aylık aranın ardından 1 Ekim Cumartesi yeniden işbaşı yapacak.

İYİ Parti kurultaya gidiyor

Diken’in geçen gün duyurduğu İYİ Parti’deki kritik toplantıdan kurultaya gitme kararı çıktı.

Putin dört bölgenin Rusya’ya katıldığını duyurdu: Onlar artık bizim vatandaşımız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’daki Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya’ya katılması için imzayı attı: “Bu dört bölgedeki insanlar artık bizim vatandaşımız oldu. Biz Kiev rejimine düşmanlığı bir an önce kenara koyması çağrısını yaptık.”

Zelenski duyurdu: Ukrayna hızlandırılmış prosedürle NATO üyeliğine başvuracak

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna’nın hızlandırılmış prosedür kapsamında NATO üyeliğine başvuracağını söyledi.

Bakan Kurum’un eşine RTÜK’te üst düzey ‘görev’

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un eşi Şengül Kurum’un, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nda (RTÜK) üst düzey bir kadroda ‘görev‘ aldığı ortaya çıktı.

5G ihalesi öncesi altyapı şirketleri ayrı telden çalıyor

Mobil iletişim teknolojisi 4G’ye sekiz yıl geç kalan Türkiye, 5G’ye de geç kalıyor. 83 ülkede kullanılan 5G altyapısı için Türkiye’de 1,5 milyar dolarlık yatırım gerekiyor. Bununla birlikte altyapı şirketleri arasındaki anlaşmazlık da sürüyor.

Altın Kelebek adaylığından çekildiler: Sistem adil değil

Hürriyet gazetesinin düzenlediği Altın Kelebek yarışmasında, ‘adaylık sisteminin adil olmadığına’ inanan isimler adaylıktan çekildiklerini duyurdular.

İsveç, Türkiye’nin ‘NATO şartları’ndan birini yerine getirdi

İsveç, savunma ürünlerinin ihracatında Türkiye’ye uyguladığı ambargoyu kaldırdı.

Sosyal konut projesinde ilk temel 25 Ekim’de 17 ilde atılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal konut projesi için 5 bin konutun temel atma törenlerinin 25 Ekim’de yapılacağını duyurdu.