çArşı davası ertelendi; yedi kanaldan görüntüler istendi

Gezi eylemlerine katıldığı gerekçesiyle Beşiktaş’ın taraftar grubu Çarşı’nın önde gelen isimleri Cem Yakışkan ve Numan Bülent Ergenç dahil 35 kişi hakkında ‘darbeye teşebbüs’ suçlamasıyla yeniden görülen davada eylemlere ilişkin yedi farklı televizyon kanalından görüntüler istendi. Dava, 27 Ocak 2023’e ertelendi.

Fotoğraflar: Reuters

Üçüncü kez açılan davada, 2015’te verilen beraat kararı 2021’de Yargıtay’ca bozulmuş daha sonra dosya Gezi davasıyla birleştirilmişti, 21 Şubat’taki duruşmada dosyaların tekrar ayrılmasına karar verilmişti.

Ayrılan Gezi davasında işadamı ve hak savunucusu Osman Kavala’ya ‘hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs’ten ağırlaştırılmış müebbet cezası verilmişti. Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi hakkında da 18’er yıl hapis cezası ve tutuklama kararı verilmişti.

çArşı davasında yargılanan 35 kişiye yöneltilen suçlamalar şunlar: ‘Cebir ve şiddet kullanarak hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs etme’, ‘terör örgütü kurma veya kurulan örgüte üye olma’, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet’, ‘tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirilmesi’, ‘bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satma, satın alma, taşıma veya bulundurma.’

Kanallardan görüntüler istendi

Bugün İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkesi’nde görülen duruşmada, Show TV, Star TV, NTV, ATV, Habertürk, FOX TV ve TRT’den Başbakanlık Çalışma Ofisi’ne yönelik düzenlendiği iddia edilen eylemlerin görüntüleri istendi. Dava, 17 Ocak 2023 saat 10:00’a ertelendi.