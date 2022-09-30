İçişleri’nden Soyer ve belediye yönetimi hakkında soruşturma izni

İçişleri Bakanlığı, 9 Eylül’deki İzmir’in kurtuluşu törenlerindeki konuşmayla iktidarın tepkisini çeken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve belediye yönetimi hakkında üç ayrı konuyla ilgili soruşturma izni verdi. Aylar öncesinde verilen soruşturma izinleri belediyeye 28 Eylül’de tebliğ edildi.

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ANKA’nın aktardığına göre İçişleri Bakanlığı ilk olarak, 1987 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Çankaya’daki 6,6 dönümlük arazisini vererek yüzde 23,3’le hissedarı olduğu Hilton Oteli’ni soruşturma konusu olarak aldı. Hilton Oteli’nden belediyenin hakkı olan paraların tahsil edilmediği ve ‘kamu zararı oluştuğu’ gerekçesiyle soruşturma izni verildi.

Burhan Özfatura’nın başkanlığı döneminde inşa edilen otelin otopark gelirlerinin yüzde 50’sinin İzmir Büyükşehir’e verilmesi gerekirken yıllar boyunca tahsil edilmediği gerekçesiyle Tunç Soyer’in yanı sıra eski İzmir Büyükşehir Belediye başkanı Aziz Kocaoğlu ve belediyenin mali hizmetler ile genel sekreterlik birimlerinde görevli beş kişiyle ilgili soruşturma izni verildi.

İş insanı Mehmet Nafiz Günal’a ait Günal İnşaat’ın inşa ettiği otelle ilgili anlaşmayı imzalayan dönemin Özfatura, sonraki dönemde koltuğa oturan Yüksel Çakmur ile dört belediye yöneticisi ise ‘zaman aşımı’ gerekçesiyle soruşturma dışında tutuldu.

Yönetim kurulu üyesine soruşturma

Aynı gün, yani 28 Eylül’de İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ulaşan bir diğer soruşturma izni ise Grand Plaza A.Ş.’nin yönetim kurulu üyesi Prof. Dr. Ayşen Uysal’la ilgili oldu. Fransa’da yaşadığı belirtilen Prof. Dr. Uysal’ın belediye iştiraki Grand Plaza’nın yönetiminde yer almasına karşın yönetim kurulu toplantılarına katılmadan maaş aldığı iddiaları üzerinden soruşturma izni verildi.

Bakanlık hibesiyle inşa edilen tesise de soruşturma

Tunç Soyer’in Seferihisar Belediye başkanlığı döneminde, Seferihisar’ın Ulamış Köyü’ne 2017 yılında kurulan et entegre tesisi de ayrı bir soruşturma konusu oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan yüzde 50 oranında hibe alınarak Seferihisar Belediyesi’ne ait 6,5 dönümlük araziye kurulan ve daha sonra S.S. Hıdırlık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’ne devredilen tesis için çevre koruma kurulundan gerekli izinlerin alınmadığı gerekçesiyle Başkan Soyer ve bazı belediye görevlileri hakkında soruşturma izni verildi.

Konuşması Erdoğan ve AKP’lileri kızdırmıştı

Soyer, geçen 9 Eylül’deki İzmir’in kurtuluşu törenlerindeki konuşmasıyla gündem olmuştu. Soyer, Mustafa Kemal Atatürk’ün sözlerine atıfla şunları demişti: “Yüz yıl önceydi. Bu toprakları yönetenler, gaflet, delalet hatta hıyanet içindeydi. Gençleri, kadınları, çocukları, geleceği hiç düşünmediler. Sadece ve sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar. İnsanlık onurumuzu, bağımsızlık tutkumuzu ayaklar altına aldılar, teslim oldular. Bir sabah emperyalist ülkelerin askerleri, kirli çizmeleri ve kirli emelleriyle körfezin sularını ve güzelim şehrimizi işgal etti”

Bu sözler AKP’li yetkililer ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı kızdırmıştı. Erdoğan, şunları demişti: “Sen Osmanlı’ya hakaret edebilecek hadde ne zaman ulaştın? Be hadsiz, bunun babası da aynıydı, kendisi de aynı. Ama bu millet bu gençlik inanıyorum ki ilk seçimde bunlara haddini bildirecek.”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, de Soyer’in Atatürk’ün sözlerine atıfla son Osmanlı iktidarını eleştirmesinde ‘hüküm cümlesi’ olarak kullandığı için ‘sorun olduğunu’ söylemişti.

Savunma verecekler

Soyer ve hukukçular, soruşturmalar kapsamında savunmalarını verecek. Bu savunmaların ardından konuların yargıya taşınıp taşınmayacağı belli olacak.

İmamoğlu’ndan destek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, soruşturma üzerine Twitter hesabından Soyer’i etiketleyerek “Yanındayım” dedi: “Onca skandala seyirci kalanlar, Tunç başkanımıza üç ayrı soruşturma açmış. Sel gider, kum kalır. Siz gideceksiniz, Tunç Soyer kalacak. Yanındayım başkanım.”