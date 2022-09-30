‘Hekim göçü’ sürüyor: Dokuz ayda 1938 hekim yurt dışı için belge aldı

Türk Tabipleri Birliği (TTB), sağlık çalışanlarının yurt dışında çalışabilmesi için ‘iyi hal belgesi’ aylık başvuru sayısının eylülde 255 olarak kaydedildiğini açıkladı.

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TTB’nin Twitter paylaşımına göre başvurular 2022’nin sadece ilk dokuz ayında 1938’e ulaştı. 2022’de bugüne dek 1014 uzman, 924 pratisyen hekim iyi hal belgesi talep etti.

Paylaşımda şunlar yazıldı: “Hükümetlerin görevi daha iyi-güvenli koşullarda çalışmak, yaşamak için çözüm arayan yurttaşlarına hakaret etmek değil; onlara siyasal, ekonomik, sosyal açıdan daha iyi bir yaşam sunmaktır.”

Son dönemde çok sayıda hekim çalışma şartlarının ağırlığı nedeniyle kamudan istifa ederken, birçok genç hekimse yurt dışında iş bulmak için belge topluyor.

Sağlık Bakanlığının özlük haklarını düzeltmek için hayata geçirdiği Beyaz Reform da genç hekimleri ülkede tutmaya yetmiyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Beyaz Reform’dan sonra 6 bin hekimin kamuda çalışmak için başvurduğunu açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 8 Mart’ta Beştepe’deki konuşmasında sözü doktorlara getirerek şunları söylemişti: “Doktorlar az para aldığı için ayrılıyorlar. Samimi konuşuyorum. Dost acı söyler. Bu hastaneleri inşa eden biziz. Doktorları okutan yetiştiren devlet değil mi? Bu devlet sizi okuttu, yetiştirdi. Az para veriyormuşuz. Sordum en az alan ne alıyordur 8-9 bin, en çok alan ne alıyordur 25 bin civarında. Buna rağmen özel sektör daha büyük paralar verdiği için kaçıp gidiyorlarmış. Açık konuşuyorum, varsın gidiyorlarsa gitsinler. Bizler de üniversiteleri yeni bitiren doktorlarımızı istihdam ederiz. Bunlarla yola devam ederiz. Daha da ileriye gidiyorum. Gerekirse yurt dışından ülkemize dönmek isteyenleri süratle buraya davet eder, istihdam ederiz. Buralar boş kalmaz merak etmeyin. Asistan doktorlarımızla yola devam ederiz. Doktorluk gibi aziz bir mesleği sadece paraya bina etmek, dayamak herhalde pek de insanı değildir.”