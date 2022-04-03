TTB: Yurt dışında çalışabilmek için belge başvuruları martta en yüksek sayıya ulaştı

Türk Tabipleri Birliği (TTB), sağlık çalışanlarının yurt dışında çalışabilmesi için ‘iyi hal belgesi’ aylık başvuru sayısının martta tüm zamanların en yükseği olan 213’e ulaştığını açıkladı.

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TBB’nin Twitter paylaşımında başvuru verileri paylaşılarak şunlar yazıldı: “Yetkililer hekim göçünü engelleyecek gerçekçi tedbir ve düzenlemeler için daha ne kadar bekleyecek?”

Yurt dışında çalışabilmek için ‘iyi hal belgesi’ aylık başvuru sayısı Mart’ta tüm zamanların en yükseği olan 213’e ulaştı. Uzman hekimlerin başvurusu dikkat çekecek düzeyde arttı. Yetkililer hekim göçünü engelleyecek gerçekçi tedbir ve düzenlemeler için daha ne kadar bekleyecek? pic.twitter.com/4Rko2ISo56 — TürkTabipleriBirliği (@ttborgtr) April 3, 2022

Son dönemde çok sayıda hekim çalışma şartlarının ağırlığı nedeniyle kamudan istifa ederken, birçok genç hekimse yurt dışında iş bulmak için belge topluyor.

Erdoğan 8 Mart’ta Beştepe’deki konuşmasında sözü doktorlara getirerek şunları söylemişti: “Doktorlar az para aldığı için ayrılıyorlar. Samimi konuşuyorum. Dost acı söyler. Bu hastaneleri inşa eden biziz. Doktorları okutan yetiştiren devlet değil mi? Bu devlet sizi okuttu, yetiştirdi. Az para veriyormuşuz. Sordum en az alan ne alıyordur 8-9 bin, en çok alan ne alıyordur 25 bin civarında. Buna rağmen özel sektör daha büyük paralar verdiği için kaçıp gidiyorlarmış. Açık konuşuyorum, varsın gidiyorlarsa gitsinler. Bizler de üniversiteleri yeni bitiren doktorlarımızı istihdam ederiz. Bunlarla yola devam ederiz. Daha da ileriye gidiyorum. Gerekirse yurt dışından ülkemize dönmek isteyenleri süratle buraya davet eder, istihdam ederiz. Buralar boş kalmaz merak etmeyin. Asistan doktorlarımızla yola devam ederiz. Doktorluk gibi aziz bir mesleği sadece paraya bina etmek, dayamak herhalde pek de insanı değildir.”

Hekimlerse sosyal medyada kampanya başlatmış, “Gidecek olan hekimler değil” demişti.