Hekimlerin yurt dışı için belge başvuruları 2022’nin ilk yarısında rekor kırdı

Türk Tabipleri Birliği (TTB), sağlık çalışanlarının yurt dışında çalışabilmesi için ‘iyi hal belgesi’ aylık başvuru sayısının 2022’nin ilk altı ayında rekor kırarak 1171 olduğunu bildirdi.

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TTB’nin Twitter paylaşımına göre sadece haziranda 229 hekim ‘iyi hal belgesi’ için başvurdu. TTB ikinci 2022’nin ikinci yarısında 1709 hekimin daha başvurusunun beklendiğini kaydetti.

Paylaşımda şunlar yazıldı: “Yetişmiş hekimler; yoksullaşma, ağır çalışma koşulları ve sağlıkta şiddetin baskısı nedeniyle yurtdışına göçüyor. Toplumun sağlık hakkı için oyalama değil, hakkımız olanı istiyoruz!”

Yıllara göre sayılar şöyle:

Son dönemde çok sayıda hekim çalışma şartlarının ağırlığı nedeniyle kamudan istifa ederken, birçok genç hekimse yurt dışında iş bulmak için belge topluyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 8 Mart’ta Beştepe’deki konuşmasında sözü doktorlara getirerek şunları söylemişti: “Doktorlar az para aldığı için ayrılıyorlar. Samimi konuşuyorum. Dost acı söyler. Bu hastaneleri inşa eden biziz. Doktorları okutan yetiştiren devlet değil mi? Bu devlet sizi okuttu, yetiştirdi. Az para veriyormuşuz. Sordum en az alan ne alıyordur 8-9 bin, en çok alan ne alıyordur 25 bin civarında. Buna rağmen özel sektör daha büyük paralar verdiği için kaçıp gidiyorlarmış. Açık konuşuyorum, varsın gidiyorlarsa gitsinler. Bizler de üniversiteleri yeni bitiren doktorlarımızı istihdam ederiz. Bunlarla yola devam ederiz. Daha da ileriye gidiyorum. Gerekirse yurt dışından ülkemize dönmek isteyenleri süratle buraya davet eder, istihdam ederiz. Buralar boş kalmaz merak etmeyin. Asistan doktorlarımızla yola devam ederiz. Doktorluk gibi aziz bir mesleği sadece paraya bina etmek, dayamak herhalde pek de insanı değildir.”

Hekimlerse sosyal medyada kampanya başlatmış, “Gidecek olan hekimler değil” demişti.