Meclis ‘sansür’le açılıyor: Seçim öncesi son hazırlıklar

Türkiye Büyük Millet Meclisi üç aylık aranın ardından 1 Ekim Cumartesi yeniden işbaşı yapacak.

Genel Kurul’un gündeminde ‘sansür yasası’, Endüstri Bölgeleri Kanunu’nda değişiklik yapılması, emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ilişkin düzenleme, Kredi Yurtlar Kurumu’na borçların faizlerinin silinmesi, dar gelirlilerin icra borçlarının bir bölümünü devletin üstlenmesi, esnafa yönelik yeni teşvik ve destekleri içeren düzenlemeler, Anayasa Mahkemesi ve Radyo Televizyon Üst Kurulu’na üye seçimleri ve Mali, Orta Afrika, Lübnan ve Azerbaycan tezkereleri yer alıyor.

Öte yandan AKP’nin seçim öncesi geçirmek isteyeceği düzenlemelerin de yine Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.

Fotoğraf: AA

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde beşinci yasama dönemi 2 Temmuz’da sona ermişti. Meclis üç aylık aranın ardından 2 Ekim Cumartesi günü yeni yasama dönemine başlayacak.

Meclis Genel Kurulu, saat 14:00’te özel oturumla toplanacak. Oturumda Meclis Başkanı Mustafa Şentop, birleşimi açacak ve onun sunuş konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan konuşacak. Erdoğan’ın konuşmasının ardından Genel Kurul kapanacak ve sonraki hafta rutin çalışma düzeninde devam edecek.

Öte yandan Meclis’te iki yıllık pandemi arasının ardından yeniden resepsiyon düzenlenecek. Bu resepsiyon saat 19:00’da tören alanında olacak.

Torba kanunlar dönemi

Meclis yeni yasama yılında Yüksek Seçim Kurulu’nun seçim takvimini ilan etmesi ve seçim nedeniyle tatile girmesine kadar çalışacak. Bir sonraki dönemse seçilecek cumhurbaşkanı ve milletvekillerinin yemin töreniyle başlayacak. Böylece Meclis’te bulunan ve bir daha seçilmeyecek olan bazı vekiller için son yasama dönemi olacak.

2 Ekim’de açılacak Meclis’in gündeminde hem seçime kadar geçecek sürede AKP’nin çıkarmak istediği yasalar hem de önceki yasama döneminden kalan yasalar bulunuyor. Bu dönemin ağırlıklı olarak ‘torba kanunlar’la geçmesi bekleniyor.

İlk gündem: Medyaya ‘sansür’

AKP Başkanvekili Mahir Ünal, Meclis’in ilk gündem maddesinin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ısrarla istediği ‘Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ olacağını açıkladı.

Kamuoyunda sansür yasası olarak bilinen düzenlemeyle haber siteleri ‘süreli yayın’ tanımı kapsamına alınıp Basın Kanunu’na tabi tutulacak.

Haber siteleri için de ‘tekzip’ süreci uygulamasına başlanacak. Bugüne kadar erişim engeli veya içerik çıkarma kararlarıyla karşı karşıya kalan siteler, artık tekzip yazılarını da değiştirmeden yayımlamak zorunda kalacak.

Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma adıyla yeni bir suç tanımlanacak. Teklifteki ifadeyle ‘sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığıyla ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kişi’ bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılabilecek.

Failin, suçu gerçek kimliğini gizleyerek veya ‘bir örgütün faaliyeti çerçevesinde’ işlemesi halinde söz konusu ceza yarı oranında artırılacak.

‘Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçu nedeniyle verilen bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin kararları temyiz edilebilecek.

Whatsapp, Signal gibi yoğun kullanılan anlık mesajlaşma uygulamaları için Türkiye’de şirket kurarak Türk hukukuna tabi olunması istenecek.

Sosyal ağ sağlayıcı, ‘kişilerin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokan içerikleri öğrenmesi ve gecikmesinde sakınca bulunması’ halinde, bu içeriği ve içeriği oluşturana ilişkin bilgileri yetkili kolluk birimleriyle paylaşacak.

Endüstri Bölgeleri Kanunu

Yasama döneminin ilk sırasındaki görüşmenin Endüstri Bölgeleri Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmeleri olması bekleniyor.

15 Haziran’da Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’nda kabul edilen teklifle kurulu alanlarda 150 bin metrekare şartı 100 bin metrekareye, boş alanlarda 200 bin metrekare şartı 150 bin metrekareye düşürülerek, yüksek teknolojili, stratejik, katma değerli, ihracat potansiyeli yüksek yatırımların da özel endüstri bölgesi imkanlarından faydalanması sağlanacak.

Muhalefetse kanun teklifinin ÇED sürecinin yürürlükten kaldırılmasına ve Hazine arazilerinin yatırımcılara rayiç bedelden verilmesine yol açacağı endişesi ile karşı çıkıyor.

EYT’nin gündeme gelmesi bekleniyor

Uzun yıllardır milyonlarca kişinin gözünü çevirdiği emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin düzenlemenin de Türkiye seçime gitmeden Meclis’in gündemine gelmesi bekleniyor.

Ama düzenlemenin yeni yıla sarkma ihtimali de bulunuyor. Zira 17 Ekim’de sunulacak bütçe teklifi, kasımda komisyon, aralıkta da Genel Kurul’da görüşülecek ve büyük bir mesai harcanacak.

AYM ve RTÜK seçimi

Meclis’in öncelikli işleri arasında Anayasa Mahkemesi’ne yeni bir üyenin seçilmesi de yer alıyor.

Öte yandan Kişisel Verileri Koruma Kurulu ve RTÜK’e de yine yeni birer üye seçilecek.

Tezkereler görüşülecek

Yurt dışı görevinde bulunan TSK unsurlarının görev sürelerinin uzatılması da yeni dönemin çalışmalarından olacak. Mali, Orta Afrika, Lübnan ve Azerbaycan tezkereleri Meclis’in gündeminde olacak.

Seçim hamlesi: KYK, dar gelirliler

Erdoğan’ın açıkladığı 6 milyon dar gelirlinin icra borçlarının bir bölümünün devlet tarafından üstlenilmesi ve esnafa yönelik yeni teşvik ve destekleri içeren düzenlemelerin de bu dönemde Meclis’e sunulması bekleniyor.

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun gündeme getirdiği ve Erdoğan’ın da faizlerinin silineceğini söylediği KYK borçlarına ilişkin düzenleme de bu dönem Meclis’in gündeminde olacak.

Tüm bu düzenlemelerin ‘ekonomi paketi’ adı verilecek torba kanun haline getirilmesi ve Meclis’e gönderilmesi bekleniyor.