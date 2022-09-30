İYİ Parti kurultaya gidiyor

Diken’in geçen gün duyurduğu İYİ Parti’deki kritik toplantıdan kurultaya gitme kararı çıktı.

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Bugün saat 14:00’te İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener başkanlığında, Başkanlık Divanı, Milletvekilleri ve Genel İdare Kurulu (GİK) üyelerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda partinin 3’üncü Olağan Kurultay’ın yapılması kararı alındı.

Kurultay sürecinin 3 Ekim’de ilçe ve il kongreleriyle başlaması ve ardından 3’üncü Olağan Kurultay’ın yapılması kararlaştırıldı.

Toplantıda ayrıca genel seçimlerde milletvekili adayı olacak partililerin genel seçimlerde teşkilatlarda boşluk olmaması için il ve ilçe kongrelerinde aday olmamaları konusunda tavsiye kararı alındı.