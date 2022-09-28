İYİ Parti seçim öncesi kurultayı tartışacak

ALTAN SANCAR

İYİ Parti’nin cuma günkü Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısında ana gündem, partinin olağan kurultaya gitme tartışması olacak. Alınan resmi bir karar olmasa da parti genel merkezinden edinilen bilgilere göre İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in bu tartışmayı gündeme getirmesi bekleniyor.

Fotoğraf: AA

İYİ Parti lideri Meral Akşener, seçimler öncesi partisini olağan kurultaya götürmeyi düşünüyor. Partinin en yüksek karar organı olan GİK’te bu yönde bir karar alınması için tartışılması hedefleniyor.

Diken’e bilgi veren parti kaynakları da henüz kesin karar olmasa da İYİ Parti’nin olağan veya olağan bir kurultaya gitmesinin seçim öncesi hedeflendiğini aktardı.

Kulislere göre Akşener partisini yenilenmiş bir GİK’le seçimlere götürmeyi istiyor. Böylece seçim sürecindeki gelişmelere de hazırlıklı olunması hedefleniyor.

Partide son olarak 30 Mart 2022’de görev değiştirilmişti. Akşener’in değişiklik kararıyla daha önce teşkilat başkanlığı görevini yürüten Koray Aydın, Siyasi İşler başkanlığına alınmıştı.

Teşkilat başkanlığı doğrudan Akşener’e bağlanmış, Türk Dünyası ve Yurt Dışı Türkler başkanı Yavuz Ağıralioğlu’nun yerine Rıdvan Uz getirilirken Ağıralioğlu’na yeni görev verilmemişti.