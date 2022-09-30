Altın Kelebek adaylığından çekildiler: Sistem adil değil

Hürriyet gazetesinin düzenlediği Altın Kelebek yarışmasında, ‘adaylık sisteminin adil olmadığına’ inanan isimler adaylıktan çekildiklerini duyurdular.
Bu yıl 48’incisi düzenlenen Altın Kelebek Ödülleri organizasyonunda adaylar arasında yer alan Youtube içerik üreticisi Armağan Çağlayan, oyuncu Vahide Perçin ile Işıl Yücesoy, televizyoncu Aslı Şafak, şarkıcı Şanışer, Işın Karaca ve Yeşim Salkım adaylıktan çekildiklerini açıkladılar.
Geçen yıl da opera sanatçısı Güvenç Dağüstün, gazeteci Candaş Tolga Işık, Redd grubunun solisti Doğan Duru ve şarkıcı Ceylan Ertem adaylıktan çekilmişti.
Ünlü isimler çekilme kararlarını sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla duyurdular: