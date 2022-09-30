Altın Kelebek adaylığından çekildiler: Sistem adil değil

Altın Kelebek Ödüllerin’de Gör Beni,Dur Bi Dinle ile dijital en iyi içeriğe aday olmuşuz.Ekip arkadaşlarımın da onayıyla,sosyal medyanın ve YouTube seyircisinin bize verdiği ödülden hiçbir ödülün daha önemli olmadığına karar vererek, Altın Kelebek adaylığından çekiliyoruz.