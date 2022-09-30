Saadet Partisi kongreye gidiyor

Saadet Partisi, 8’inci Olağan Büyük Kongresi’ni düzenleme kararı aldı.

Kongre, 30 Ekim Pazar günü Ankara’da yapılacak.

Kongre yeri ve saatiyle ilgili detaylar ilerleyen günlerde kamuoyuna açıklanacak.

Saadet Partisi Genel Merkezi’nin yayımladığı açıklama şöyle:

“Yasal zorunluluk gereği, partimizin 8. Olağan Büyük Kongresi’nin 30 Ekim Pazar günü gerçekleştirilmesi kararı alınmıştır.

81 ilden teşkilat mensuplarımızın katılımıyla gerçekleştireceğimiz kongremiz, ‘Seçimlere ve İktidara Hazırlık’ çalışmalarımızı taçlandıracağımız bir kongre olacaktır.

8. Olağan Büyük Kongremizin partimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, tüm vatandaşlarımızı kongremize davet ediyoruz.”