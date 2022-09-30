Kılıçdaroğlu, ‘af’ için iktidarla görüşmeye hazır: Soylu’yu peşinen uyardı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘terör, taciz, tecavüz ve benzeri suçlar’ dışında diğer mahkumlara ‘af’ düzenlemesi için iktidarla görüşmeye hazır olduklarını söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya da dokunduran Kılıçdaroğlu, “Fotoromancı hiç heveslenmesin, heyecan yapmasın. Baronlara af maf yok” dedi.

Fotoğraf: CHP-AA

Kılıçdaroğlu, Twitter’dan şu mesajı paylaştı:

“Af konusunda titizlikle yönetilmiş bir düzenlemeyi iktidar ile konuşmaya hazırız. Görüyoruz beceremiyorlar, birlikte çözebiliriz. Ancak bu af sadece belli başlı suçları kapsayacak; terör, taciz, tecavüz ve benzeri suçlar kapsam dışı kalacak, kader mahkumlarına yönelik olacaktır.

Şunu da peşinen söyleyeyim, Fotoromancı hiç heveslenmesin, heyecan yapmasın. Baronlara da af maf yok.”