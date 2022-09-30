Kılıçdaroğlu, Muhsin Yazıcıoğlu’nun oğluyla görüştü: Açık yaraları kapatacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Büyük Birlik Partisi genel başkanıyken helikopter kazasında hayatını kaybeden Muhsin Yazıcıoğlu’nun oğluyla görüştü.

Fotoğraf: Twitter

CHP Genel Merkezi’ndeki makamında Fatih Furkan Yazıcıoğlu’yla bir araya gelen Kılıçdaroğlu görüşmeyi Twitter hesabından duyurdu: “Merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun oğlu Fatih Furkan’la görüştük. Babasının ölümü üzerindeki şüpheleri kaldırmak için, ciddiyetle araştırma yapacağımızın sözünü verdim. Kendisi de buna katkı sağlayacak bir dosya teslim etti. Açık yaraları kapamadan ülke huzur bulamıyor. Kapatacağız.”

Merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun oğlu Fatih Furkan ile görüştük. Babasının ölümü üzerindeki şüpheleri kaldırmak için, ciddiyetle araştırma yapacağımızın sözünü verdim. Kendisi de buna katkı sağlayacak bir dosya teslim etti. Açık yaraları kapamadan ülke huzur bulamıyor. Kapatacağız. pic.twitter.com/7dEMdXhLDf — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) September 30, 2022

Yazıcıoğlu, 25 Mart 2009’da Kahramanmaraş’ta seçim çalışmasından dönerken helikopterinin düşmesi sonucu beş kişiyle birlikte ölmüştü. İlk günden beri helikopterin kazayla değil, sabotaj sonucu düştüğü de öne sürülüyor.