Demirtaş: Barış bizim için ilkeseldir, kimse geri adım atmamızı beklemesin

Tutuklu eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, “Demokratik siyasette ısrar ve barış politikası, bizim için ilkeseldir. Kimse geri adım atmamızı beklemesin” dedi.

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Demirtaş, Twitter paylaşımında şunları yazdı: “Her koşulda ilkelerimizi savunacak, halkın demokratik çözüm ve barış isteğini tüm olanaklarımızla, gür sesle söylemeyi sürdüreceğiz. Faşizmi yıkacak, mutlaka kazanacağız.”

Demokratik siyasette ısrar ve barış politikası, bizim için ilkeseldir. Kimse geri adım atmamızı beklemesin.



Her koşulda ilkelerimizi savunacak, halkın demokratik çözüm ve barış isteğini tüm olanaklarımızla, gür sesle söylemeyi sürdüreceğiz.



Faşizmi yıkacak, mutlaka kazanacağız. — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) September 30, 2022

Mersin’in Mezitli ilçesinde polisevine saldırıda bir polis yaşamını yitirmiş, Demirtaş ve HDP saldırıyı kınamıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Demirtaş’ın “Şiddetin her türlüsüne karşı çıkacağız, demokratik siyasette ısrarcı olacağız. Bunun herkes tarafından net olarak bilinmesini isterim” sözlerine Twitter’dan şöyle çıkışmıştı: “Katil Demirtaş! O kadar iğrenç ve aşağılıksın ki, birlikte fail olduğun PKK’yı burada bile temize çıkarıyorsun. Çünkü en güçlü ortaklık, suç ortaklığıdır…”

Demirtaş da Soylu’nun bu paylaşımını alıntılayarak şunları demişti: “Hayrola Kirli? Ellerini ovuşturup beklerken karanlık siyasi hesapların boşa mı çıktı? O yüzden mi bu kadar öfkelisin? Size rağmen bu ülkeye barışı, huzuru, kardeşliği getireceğiz. Beni, etrafındaki çakallarla karıştırma Kirli. Aslan, yattığı yerden belli olur.”

Demirtaş’ın avukatları bu nedenle Soylu hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıklamıştı.