Sanayide kullanılan doğalgaza ‘örtülü zam’

BOTAŞ bugün yayımladığı ekim tarifesinde konut ve elektrik üretimi için doğalgaz fiyatını değiştirmedi, ama sanayide kullanılan gaz için yeni bir fiyatlama formülü getirdi.

Reuters’a konuşan bir sektör uzmanı yeni fiyatlama formülünü ‘örtülü zam’ olarak niteleyerek büyük sanayinin kullandığı doğalgazın yüzde 4,9 ile 37 arasında zamlandığını söyledi.

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Tarifeye göre büyük sanayi tesislerini temsil eden Kademe-2 abonelerin tükettiği doğalgazın yüzde 40’ı artık EPİAŞ’taki doğalgaz piyasasında belirlenen günlük referans fiyata (GRF) göre faturalandırılacak.

Büyük ölçekli sanayi kuruluşları arasında yer alan bazı madencilik alanları, rafineriler ve petrokimya tesisleriyse yarından itibaren tarifedeki sabit fiyata göre değil, artık tamamen GRF fiyatına göre faturalandırılacak.

Yeni fiyatlama sistemini ‘örtülü zam’ olarak nitelendiren yetkili, rafineri ve bazı alanlarda madencilik yapan büyük ölçekli tüketicilerin aynı tüketim için yaklaşık yüzde 37 daha yüksek fatura ödemesinin gerekeceğini, diğer büyük sanayi içinse bu artışın yüzde 4,9 olduğunu söyledi.

BOTAŞ’ın açıklamasında formüldeki değişikliğin fiyatlara nasıl yansıyacağı hakkında bilgi yer almadı.

BOTAŞ ayrıca konaklama tüketicileri olarak yeni bir abone grubunu tarifeye ekledi.