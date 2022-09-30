Kılıçdaroğlu’ndan DNA raporunu açıklamayan Soylu’ya ‘kumpas’ çıkışı

CHP Genel Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin’deki polisevine saldırıya ilişkin DNA raporlarını açıklamayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya bir kez daha yüklendi, iktidara da “Hodri meydan” dedi: “Şehit kanı üzerinden kumpas kuran bir Saray ve onun fotoromancısı var. Kumpas kurulan ben utanıyorum, bunlar utanmıyor. Şehidi bile kendilerine rant malzemesi yapmaktan çekinmiyorlar.”

Fotoğraf: CHP

Mersin’in Mezitli ilçesinde dört gün önce polisevine uzun namlulu silahlarla ateş açılmıştı. Polisler, saldırganlara karşılık vererek iki kişiyi öldürmüştü. Saldırıda bir polis hayatını kaybederken biri de yaralanmıştı. İçişleri, saldırıyı düzenlediği belirtilen Dilşah Ercan’ın çıkan çatışmada öldürüldüğünü öne sürmüştü.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan saldırıyla ilgili CHP ve HDP’yi hedef almış, AKP’ye yakın medya ve sosyal medya hesaplarından Dilşah Ercan’ın isminin CHP’nin tutuklu gazeteciler raporunda yer aldığına dair paylaşımlar gelmişti.

Saldırıyı üstlenen PKK’nın açıklamasında ‘Zozan Tolan’ kod adlı Ercan’ın bu eyleme katılmadığı, saldırıyı düzenleyen ‘Sara Tolhildan‘ kod adlı Dilara Ürper’le ‘Rûken Zelal‘ kod adlı Emel Feremez Hisên olduğu belirtilmişti.

Kılıçdaroğlu bunun ardından, “Çıkın ve teröriste ait DNA raporunu açıklayın” diye iktidara seslenmiş, Bakan Soylu, saldırganı ‘taksicinin teşhis ettiğini’ söylemiş, iki saldırgandan birinin parmak izinin teşhis edildiğini kaydetmişti.

‘Şahit takisici, peki devlet nerede?’

Kılıçdaroğlu bugün de halktv.com.tr’den Fikret Bila’ya konuştu.

Soylu’yu ‘Saray’ın fotoromancısı’ olarak niteleyen Kılıçdaroğlu, iktidar “Hodri meydan, elinizden geleni ardınıza koymayın” diye seslendi.

İktidarın DNA raporlarını açıklamak yerine yalan söylediğini kaydeden Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

“Şehit kanı üzerinden kumpas kuran bir Saray ve onun fotoromancısı var. Kumpas kurulan ben utanıyorum, bunlar utanmıyor. Şehidi bile kendilerine rant malzemesi yapmaktan çekinmiyorlar. CHP ve bana kumpas kurmayı, yandaş gazetelere, televizyonlara manşet atmayı şehitten daha çok önemsiyorlar. Bu utanmazlık, vicdansızlık, akılsızlıktır.

‘Ben utanıyorum, bunlar utanmıyorlar’

Bu kumpas tam bir rezalettir. Seçime kadar buna benzer rezaletler yapacaklarını biliyorum. Biz hazırlıklıyız. Bu rezaletlerle beni sindireceklerini sanıyorlarsa yanılıyorlar. Biz sinmeyiz. Eğer geri adım atacağımı sanıyorlarsa yine yanılıyorlar. Bir adım geri gitmeyeceğim. İktidara hodri meydan diyorum. Elinizden geleni ardınıza koymayın. Ne beni ne CHP’yi ne milleti sindiremezsiniz. CHP bu cumhuriyeti kurmuş, yurtseverlerin partisidir. CHP’yi terörle ilişkilendirmek için kurulacak bu gibi bütün kumpasları boşa çıkarmasını biliriz. DNA raporları ellerindeyken yalan söyleyip kumpas kuruyorlar. Taksiciyi şahit gösteriyorlar. Peki devlet nerede? Devlet ne yapıyor? Gerçekten ben utanıyorum, bunlar utanmıyorlar.”