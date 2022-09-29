Özel’den Şener’e: Kamera kayıtlarına bakalım, ‘Cemaatle sorunum yok’ diyordun

Mersin’deki saldırının ardından CHP’yi hedef alan Hürriyet yazarı Nedim Şener ile CHP’nin grup başkan vekili Özgür Özel arasındaki tartışma sürüyor.

Özel, dün, “Nedim Şener’in görüşte söylediklerimi açıklayacağım” dediği görüşmeyi basın toplantısında duyurdu: “‘Benim cemaatle, Fethullah Gülen’le bir sorunum yok. Özellikle yurtdışındaki eğitim çalışmalarını önemsiyorum. Hatta kendi çocuğumu bile okullarına verebilirim’ dedin mi demedin mi?”

Fotoğraf: AA-YouTube

Mersin’in Mezitli ilçesinde üç gün önce 22:40 civarında polisevine yaklaşan bir araçtan inen kişilerce uzun namlulu silahlarla ateş açılmıştı. Polisler, saldırganlara karşılık vererek iki kişiyi öldürmüştü. Saldırıda bir polis hayatını kaybederken biri de yaralanmıştı.

Saldırıyı düzenlediği belirtilen Dilşah Ercan çıkan çatışmada öldürüldüğü öne sürülmüştü. AKP’ye yakın medya ve sosyal medya hesapları Ercan’ın isminin CHP’nin tutuklu gazeteciler raporunda yer aldığını iddia etmişti.

AKP’liler ve medyanın bu rapor üzerinden CHP’yi hedef almasına Hürriyet yazarı Nedim Şener de katılmış; muhalefet partisine çıkışmıştı.

Raporda, Tuncay Özkan, Mustafa Balbay, Hikmet Çiçek, Yalçın Küçük, Nedim Şener, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu’nun da isminin geçtiğini kaydeden Özel, Şener’e yanıt vermiş, şunları kaydetmişti: “Koğuş arkadaşın Ahmet Şık, dimdik girdi, dimdik çıktı. Seninle ilgili bunu söyleyen kimse yok. Bugüne kadar da söylemedim. Bundan sonra da söylemeyeceğim kısım da var. Kardeşim, sen Hrant dosyasından dolayı olduğunu düşünüyorsun, ama o gün, ertesi gün basına geçtiğimiz ziyaret raporuna şunu da yazsanız iyi olur dediğiniz kısım var. Ben yazmadım. Bugün utanırsın diye yazmadım. Açıkla onu dersen onu da açıklarım. De ki ‘Beni ziyaret etmediler.’ De ki ‘Ben Özgür Özel’e rapora bunu da yazarsanız iyi olur demedim.’ ‘Özgür Özel onu not almadı, sonra da üzüldüm’ de bakalım. De bakalım da ne demişsin. Birazcık insan ol ya.”

Özel, Şener’in CHP’ye çıkışları devam edince bugün Meclis’te dikkat çeken bir basın toplantısı düzenledi.

CHP’li vekil, cezaevi ziyaretinde Şener’in “Cemaatle ilgili bir sorunum yok, çocuğumu da onların okuluna gönderebilirim” dediğini söyledi.

Özel, Şener’le 2011’deki ziyaret hakkında şunları söyledi: “‘Benim cemaatle, Fethullah Gülen’le bir sorunum yok. Özellikle yurtdışındaki eğitim çalışmalarını önemsiyorum. Hatta kendi çocuğumu bile okullarına verebilirim’ dedin mi demedin mi? Ben tüm kutsalların, değerlerin üstüne bunu söylerim, cesaretin varsa sen de söyle. Cesaretin varsa dilekçeyi imzalayalım, 19 Ağustos 2011, görüş odasındaki kamera kayıtları açıklansın. Çık imzayı ver.”