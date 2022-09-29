Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan ve Soylu’ya: Teröristin DNA raporuna rağmen yalan söylediniz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya seslenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin’deki saldırıyı düzenleyen zanlının iktidar medyası tarafından ortaya atılan isimden farklı olduğunun DNA testiyle belli olduğunu söyledi: “Öldürülen teröristin DNA raporuna rağmen, tam iki gündür yalan söylediniz, havuz medyanız manşetler attı.”

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Mersin’in Mezitli ilçesinde üç gün önce 22:40 civarında polisevine yaklaşan bir araçtan inen kişilerce uzun namlulu silahlarla ateş açılmıştı. Polisler, saldırganlara karşılık vererek iki kişiyi öldürmüştü. Saldırıda bir polis hayatını kaybederken biri de yaralanmıştı.

Saldırıyı düzenlediği belirtilen Dilşah Ercan çıkan çatışmada öldürüldüğü öne sürülmüştü. AKP’ye yakın medya ve sosyal medya hesapları Ercan’ın isminin CHP’nin tutuklu gazeteciler raporunda yer aldığını iddia etmişti.

İddialara ilişkin konuşan CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, 2012 yılında gazetecilik faaliyetlerinden dolayı tutuklu olduğunu söyleyen 188 kişiye mektup yazdıklarını, bunların arasında Tuncay Özkan, Mustafa Balbay, Hikmet Çiçek, Yalçın Küçük, Nedim Şener, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu gibi isimlerin de yer aldığını söylemişti.

Saldırıyı üstlenen PKK’nın açıklamasında ‘Zozan Tolan’ kod adlı Dilşah Ercan’ın bu eyleme katılmadığı saldırıyı gerçekleştirenlerin ‘Sara Tolhildan‘ kod adlı Şırnak doğumlu Dilara Ürper ile ‘Rûken Zelal‘ kod adlı Suriye’nin kuzeyindeki Rojava doğumlu Emel Feremez Hisên olduğu yazılmıştı.

‘Başsavcıya sesleniyorum, o dosyayı gizlemeye çalışma’

İktidar medyasının iki günlük hedef göstermesinin ardından sessizliğini bozan Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından saldırının failinin DNA raporunun başsavcılıkça gizlendiğini söyledi: “İki gündür kirli propaganda yürüten Erdoğan ve yaveri fotoroman Süleyman… Öldürülen teröristin DNA raporuna rağmen, tam iki gündür yalan söylediniz, havuz medyanız manşetler attı. Oysa ben ne dolaplar çevirdiğinizi iki gündür biliyorum. Bile bile yalan söylediniz.

Şimdi çıkın ve teröriste ait DNA raporunu açıklayın, bu millet bir kez ağzınızdan doğru bir şey duysun. Başsavcıya dosyaya el koyun dediniz. Başsavcıya sesleniyorum, o dosyayı gizlemeye çalışma, biliyoruz gerçekleri… Utanmıyor musunuz!”