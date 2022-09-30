Sosyal konut projesinde ilk temel 25 Ekim’de 17 ilde atılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal konut projesi için 5 bin konutun temel atma törenlerinin 25 Ekim’de yapılacağını duyurdu.

İlk etapta temel atılacak 17 il şöyle açıklandı: Ankara, Afyon, Amasya, Aydın, Bolu, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırşehir, Konya, Manisa, Muğla, Tunceli, Uşak, Yozgat ve Zonguldak.

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İktidara geldiği 2002’den bu yana ev sahipliği oranını yüzde 70’lerden 50’lere kadar düşüren AKP’nin genel başkanı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, seçim öncesi konut krizine çare bulmak için ‘yüzyılın projesi’ denen sosyal konut projesine sarılmış, beş yıla yayılacak bu projede ilk etapta 250 bin konutun yapılacağını duyurmuştu.

Bakan Kurum, ilk adım olarak 5 bin konutun temelinin 25 Ekim’de Erdoğan’ın katılımıyla atılacağını söyledi.

Proje kapsamında 5 bin konutun temel atma törenlerinin Ankara, Afyon, Amasya, Aydın, Bolu, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırşehir, Konya, Manisa, Muğla, Tunceli, Uşak, Yozgat ve Zonguldak olmak üzere 17 ilde yapılacağını bildirildi.

Bakan Kurum, şunları söyledi: “Aylardır bu projeye hazırlık içerisindeyiz. 31 Ekim’e kadar başvuru süresi var. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da teşrifleriyle 5 bin konutun temelini büyük bir coşkuyla atacağız.”