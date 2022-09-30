Zelenski duyurdu: Ukrayna hızlandırılmış prosedürle NATO üyeliğine başvuracak

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna’nın hızlandırılmış prosedür kapsamında NATO üyeliğine başvuracağını söyledi.
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