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Yaramazlara biraz batar!

Zelenski duyurdu: Ukrayna hızlandırılmış prosedürle NATO üyeliğine başvuracak

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna’nın hızlandırılmış prosedür kapsamında NATO üyeliğine başvuracağını söyledi.

Fotoğraf: AA

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