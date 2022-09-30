AB, dört bölgenin Rusya’ya katılımını ‘yasa dışı’ buldu: Asla tanımayacağız

Avrupa Birliği ülkelerinin liderleri, Ukrayna’nın dört bölgesinin Rusya’ya katılmasını yasa dışı bularak ‘asla tanımayacaklarını’ kaydetti.

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Ukrayna’da Rus güçlerinin işgali altındaki Luhansk, Donetsk, Herson ve Zaporijya bölgelerinde Rusya’ya dahil olmak için bu hafta halk oylaması düzenlenmişti. Ukrayna ve Batılı ülkeler, oylamaların zorla yapıldığını, temsil edici olmadığını ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirtmişlerdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’daki Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya’ya katılması için imzayı atarak, Batı’nın karara saygı duyması gerektiğini kaydetmiş, Ukrayna yönetimine de “Bu dört bölgedeki insanlar artık bizim vatandaşımız oldu. Biz Kiev rejimine düşmanlığı bir an önce kenara koyması çağrısını yaptık” demişti.

Putin, ayrıca Rusya’ya katacakları bölgeleri müzakere konusu etmeyeceklerini belirterek, “Kiev yönetimini, askeri eylemleri durdurmaya ve müzakere masasına oturmaya çağırıyoruz” demişti.

Bu kararın ardından toplanan Avrupa Birliği ülkelerinin liderleri ortak açıklama yaparak Rusya’nın Ukrayna’nın doğusundaki bölgeleri ilhakının yasa dışı olduğunu ve asla tanımayacaklarını bildirdi.