Putin dört bölgenin Rusya’ya katıldığını duyurdu: Onlar artık bizim vatandaşımız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’daki Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya’ya katılması için imzayı attı: “Bu dört bölgedeki insanlar artık bizim vatandaşımız oldu. Biz Kiev rejimine düşmanlığı bir an önce kenara koyması çağrısını yaptık.”

Fotoğraf: Reuters

Ukrayna’da Rus güçlerinin işgali altındaki Luhansk, Donetsk, Herson ve Zaporijya bölgelerinde Rusya’ya dahil olmak için bu hafta halk oylaması düzenlenmişti. Ukrayna ve Batılı ülkeler, oylamaların zorla yapıldığını, temsil edici olmadığını ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirtmişlerdi.

Putin, dün işgal altındaki Herson ve Zaporijya bölgelerinin ‘bağımsızlıklarını’ tanıyan kararnameleri imzalamıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov da Donetsk ve Luhansk’ın 2014’teki sınırlarına göre Rusya’ya dahil edileceğini açıklamıştı.

Putin bugün Kremlin Sarayı’nda düzenlenen törende konuştu.

Batı’ya sert mesajlar veren Putin, bu dört bölgedeki insanların artık Rus vatandaşı olduğunu söyledi.

Putin, Rusya’ya katacakları bölgeleri müzakere konusu etmeyeceklerini belirterek, “Kiev yönetimini, askeri eylemleri durdurmaya ve müzakere masasına oturmaya çağırıyoruz” dedi.

‘Dünyayı ikiye bölüyorlar’

Putin’in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

*Bugün Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya’ya alınmasıyla ilgili anlaşmaları imzalayacağız.

*Batı’nın bizi duymasını istiyoruz; bu dört bölgedeki insanlar artık bizim vatandaşımız olmuştur. Biz Kiev rejimine düşmanlığı bir an önce kenara koymaya çağırdık. Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson’u tartışmayacağız. Ve buradaki otoriteler bu kararı görmeliler ama bu şekilde barışçıl bir çözüme ulaşabiliriz.

*İnsanların özgür iradesinin tercihine saygı göstermiyorlar, ifade özgürlüğü üzerine konuşma yetkileri yok. Batılı elitler temel insan haklarını görmezden gelmiyorlar, dünyayı ikiye bölüyorlar.

*Ukrayna ve Batı, Rusya Federasyonu’nun birliğini bozamayacak. Bugünkü Rus fobisi birçok açıdan biz kendi milletimize kendi milletimizi kolonileştirmediğimiz için oldu. Bunu da kuvvetli bir merkezli devlet kurabildiğimiz için yapabildik. Bizim dünyamızı, paramızı, gücümüzü aldılar şimdi biz bu hasarı bir şekilde telafi etmeye başladık. Donetsk halkı, Batı yıllardır oraya demokrasi getireceğiz diyor ama bu Batı’nın iki yüzlülüğü.

*Herkes devlet bir hedef olabilir ABD için, Bağımsız Ülkeler Topluluğu’nun her üyesi de buna dahil. ABD bunun olabileceğine inandı.

Görsel: AA

Luhansk ve Donetsk

Kasım 2013’te dönemin Ukrayna cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviç’in Avrupa Birliği’yle imzalanması planlanan işbirliği anlaşmasını askıya almasıyla başlayan kriz Rus yanlısı ayrılıkçıların yaşadığı Doğu Ukrayna’ya sıçramış, Donetsk ve Luhansk kısmen Rus yanlısı ayrılıkçıların kontrolüne geçmişti. Bölgede 2014’ten beri olağanüstü hal uygulaması devam ediyordu.

Rusya 2014’te Ukrayna’nın Kırım bölgesini ilhak etmişti.