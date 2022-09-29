Kremlin: Ukrayna’daki dört bölge yarın Rusya’ya bağlanacak

Rusya, Ukrayna’da ilhak referandumu düzenlenen dört bölgenin yarın Rusya’ya bağlanacağını açıkladı.

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Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, beş gün süren referandum oylaması sonucunda Rusya’ya katılma kararının çıktığı dört bölgenin yarından itibaren Rus toprağı sayılacağını söyledi.

Peskov, Moskova tarafından atanan yetkililerinin Rusya’ya katılım anlaşmasını yarın bir törenle imzalayacağını duyurdu.

Euronews Türkçe’nin haberine göre Peskov, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in katılacağı törenin Kremlin’deki Aziz Georgievski Salonu’nda düzenleneceğini ve bu toprakların böylece resmen Rusya Federasyonu’na bağlanacağını öne sürdü.

Rus çarlarının savaş saferlerini açıkladığı bu salon 2014 yılında Kırım’ın Rusya topraklarına ilhak edilme törenine de ev sahipliği yapmıştı

‘Hukuka aykırı’

Rusya Seçim Komisyonu, işgal edilen dört bölgedeki referandumdan yüzde yüze yakın ‘evet’ çıktığını açıklamış, Batı ülkeleri ve Birleşmiş Milletler de referandumların uluslararası hukuka aykırı olduğunu kaydetmişti.

Çin de konuya dair açıklamada ‘tüm ülkelerin toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi’ gerektiğini vurgulamıştı.