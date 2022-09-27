BM, ABD ve Ukrayna’dan Rusya’nın ilhak referandumuna tepki: ‘Yasal değil’

Birleşmiş Milletler (BM), ABD ve Ukrayna yönetiminden Ukrayna’daki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki bölgelerde düzenlenen referandumlara tepki geldi. BM, bu seçimlerin ‘yasal olmadığını’ belirtti.

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Rusya, bugün başlayan seçimlerde ‘yüzde yüze yakın evet’ oyunun çıktığını duyurdu. Rusya’nın işgal ettiği bu bölgelerde düzenlediği seçimlere tepkiler gelmeye devam ediyor.

AA’nın haberine göre BM Siyasi ve Barış İnşası İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary Dicarlo, BM Güvenlik Konseyindeki açıklamasında, şunları dedi: “Halkın iradesini temsil ettiğini iddia ederken başka bir devletin topraklarının bir devlet tarafından zorla alınmaya çalışılmasına meşruiyet kazandırmayı amaçlayan tek taraflı eylemler, uluslararası hukuka göre yasal olarak kabul edilemez.”

BM’nin Ukrayna’nın egemenliğine, birliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne tamamen bağlı kalmaya devam ettiğini kaydeden Dicarlo, Rusya’nın Ukrayna’daki Rusya’yı Ukrayna yasalarına saygı göstermeye çağırdı.

Zelenkski: Rusya tamamen tecrit edilmeli

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de BM Güvenlik Konseyindeki (BMGK) açıklamasında, referandumun ‘toprakları çalma ve uluslararası hukuk normlarını silme girişimi’ olduğunu belirterek Rusya’nın tamamen tecrit edilmesini istedi.

Rusya’nın tüm uluslararası teşkilatlardan çıkarılmasını isteyen Zelenski, Rusya’nın işgal altındaki Ukrayna topraklarını ‘sahte referandumda’ ilhak etmesi durumunda bunun, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le konuşulacak bir şey olmadığı anlamına geleceğini belirtti.

Zelenski, ‘soykırımsal politika’ yürüten Rusya’nın, nükleer felaketi, dünyanın bir adım ötesine getirdiğini söyledi.

ABD’den de tepki

ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, BMGK’ya referandumu kınayan bir karar tasarısı sunacağını söyledi. Greenfield, Rusya’nın karar tasarısını veto etmesi durumundaysa ABD’nin tasarıyı BM Genel Kuruluna taşıyacağını belirtti.

Uluslararası toplumu Ukrayna’nın statüsünde hiçbir değişikliği tanımamaya çağıran Greenfield, Rusya’dan da birliklerini çekmesini istedi.