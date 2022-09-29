Putin, Herson ve Zaporijya bölgelerinin ‘bağımsızlıklarını’ tanıyan kararnameleri imzaladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordusunun Ukrayna’da işgal ettiği Herson ve Zaporijya bölgelerinin ‘bağımsızlıklarını’ tanıyan kararnameleri imzaladı.

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Ukrayna’daki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri ile Rus ordusunun ele geçirdiği Herson ve Zaporijya bölgelerinde Rusya’ya katılmak için 23 ila 27 Eylül tarihlerinde ilhak referandumları düzenlenmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitrii Peskov, söz konusu bölgelerin Rusya’ya katılmasına yönelik 30 Eylül’de Kremlin Sarayı’nda tören düzenleneceğini bildirmişti.

Rusya, Donetsk ve Lugansk’taki ayrılıkçı yönetimlerin ‘bağımsızlıklarını’ 21 Şubat’ta tanımıştı.

‘Hukuka aykırı’

Rusya Seçim Komisyonu, işgal edilen dört bölgedeki referandumdan yüzde yüze yakın ‘evet’ çıktığını açıklamış, Batı ülkeleri ve Birleşmiş Milletler de referandumların uluslararası hukuka aykırı olduğunu kaydetmişti.

Çin de konuya dair açıklamada ‘tüm ülkelerin toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi’ gerektiğini vurgulamıştı.